Прокуратура Словаччини відновила розслідування обставин передачі Україні винищувачів МіГ-29 і частини систем протиповітряної оборони Куб. Попереднє провадження закрили в листопаді 2025 року, однак тепер справу вирішили переглянути через передчасне припинення розслідування.

Про це повідомив генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка.

Словаччина поновила справу про передачу Україні МіГ-29

За словами Мароша Жилінки, прокуратура Братислави передчасно ухвалила рішення про закриття провадження.

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– Під час попереднього провадження фактичні обставини справи не були встановлені в обсязі, необхідному для прийняття рішення, зосереджуючись на концептуальних особливостях фактичних складів злочинів, – заявив прокурор.

Жилінка також повідомив, що подальшим розглядом справи займатиметься регіональний прокурор у Тренчині.

Нагадаємо, у березні 2023 року тимчасовий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Едуардом Геґером схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29, а також частини зенітних ракетних комплексів Куб. У квітні того ж року Братислава передала Києву всі обіцяні літаки.

У червні 2024 року Міноборони Словаччини ініціювало відкриття кримінального провадження щодо колишнього прем’єр-міністра Едуарда Геґера та ексглави оборонного відомства Ярослава Надя. Приводом стала передача Україні винищувачів і систем протиповітряної оборони.

У листопаді 2025 року прокуратура Словаччини припинила розслідування щодо передачі українській стороні літаків МіГ-29 та частини ЗРК Куб, пояснивши це відсутністю ознак правопорушення. Тепер провадження знову поновили.

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