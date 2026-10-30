30 жовтня в Іспанії поблизу міста Гранада стався вибух на заводі боєприпасів Ель-Фарге.

Про це повідомляє видання ABC.

Вибух на заводі боєприпасів в Іспанії 30 жовтня: що відомо

Вибух на підприємстві Ель-Фарге, розташованому на околиці Гранади, стався близько 09:00 за місцевим часом.

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За інформацією екстреної служби 112, диспетчери отримали численні повідомлення від місцевих жителів про потужний вибух. Згодом з’ясувалося, що він пролунав у пороховому цеху заводу.

Місцева поліція повідомила, що інцидент стався на території з обмеженим доступом, де за звичайних умов не повинні перебувати люди.

До підприємства прибули правоохоронці, медики та спеціалісти зі знешкодження вибухових пристроїв TEDAX. Навколо місця події встановили два периметри безпеки.

Спочатку Національна поліція Іспанії повідомила про двох постраждалих. Однак згодом екстрена служба 112 уточнила, що травм зазнали троє людей.

У всіх трьох діагностували незначні ушкодження слуху. Постраждалих доправили до лікарні для обстеження.

За інформацією профспілки UGT, вибух стався під час планового випробування на підприємстві.

Представники профспілки зазначили, що територія, де проводили роботи, була огороджена, а поблизу не перебували працівники.

За попередніми даними, сусідні будівлі не зазнали серйозних або конструктивних пошкоджень.

Після інциденту роботу заводу призупинили до кінця дня.

Що відомо про завод Ель-Фарге

Підприємство Ель-Фарге належить словацькій компанії MSM Group. На заводі працюють приблизно 300 людей.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство зосередилося переважно на виробництві боєприпасів різних калібрів і компонентів ракет, зокрема для українських потреб.

За даними ABC, раніше завод переживав складний період, коли навіть розглядалася можливість його закриття. Однак останніми роками підприємство розширює виробництво.

На території діють суворі правила безпеки. Працівники щодня проходять перевірки та контроль металошукачами, а користуватися мобільними телефонами на підприємстві заборонено.

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