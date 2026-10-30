Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня планує відвідати Туреччину з робочим візитом на запрошення турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це повідомив керівник управління комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран.

Зустріч Зеленського та Ердогана: коли відбудеться та теми

Переговори лідерів двох держав відбудуться у Стамбулі.

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Сторони планують обговорити подальше поглиблення українсько-турецьких відносин, а також актуальні регіональні та міжнародні питання.

Особливу увагу приділять російсько-українській війні та безпековій ситуації в Чорному морі.

У пресслужбі турецького президента зазначили, що під час розмови Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти відновленню дипломатичних контактів між Україною та Росією задля завершення війни шляхом переговорів.

Водночас українська сторона поки офіційно не підтвердила запланований візит Зеленського.

Напередодні, за інформацією Білого дому, президент США провів телефонну розмову з Ердоганом.

Нагадаємо, що попередня зустріч Зеленського та Ердогана відбулася у вересні в Нью-Йорку. Тоді президенти обговорили безпеку в Чорному морі, відновлення продовольчого експорту та перспективи укладення угоди щодо безпілотників (Drone Deal).

Нинішній візит українського президента до Туреччини готується на тлі очікуваного відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, проведення яких попередньо заплановане на листопад.

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