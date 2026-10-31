У Варшаві загострилося протистояння між урядом прем’єр-міністра Дональда Туска та Конституційним трибуналом. Біля будівлі суду зібралися представники опозиційної партії Право і справедливість (PiS), а поліція стягнула до столиці підрозділи для боротьби із заворушеннями.

Про це повідомляють BBC Україна та польське агентство PAP.

Протести біля Конституційного трибуналу та повернення Навроцького

Конфлікт спалахнув після рішення тимчасової виконувачки обов’язків голови Конституційного трибуналу Анни Корвін-Пйотровської відсторонити від виконання обов’язків голову суду Богдана Свєнчковського та його заступника Бартломея Соханського.

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За інформацією PAP, відповідні розпорядження передбачають зупинення їхніх повноважень на місяць.

Водночас у самому Конституційному трибуналі заявили, що ці дії незаконні, а Свєнчковський і Соханський продовжують залишатися законно призначеними керівниками установи.

У заяві суду в соцмережах стверджується, що всі, хто бере участь у таких діях, нібито вчиняють злочин державного перевороту.

Серед учасників акції були лідер PiS Ярослав Качинський, колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та представники інших правих політичних сил. До протестувальників приєднався і Свєнчковський. За даними PAP, він намагався потрапити на територію трибуналу за підтримки учасників акції, однак йому відмовили.

Поліція повідомила про затримання трьох осіб, які проникли до приміщення суду. Водночас генеральний прокурор і Корвін-Пйотровська наголосили, що правоохоронці всередину будівлі не заходили.

Ситуація також змусила президента Польщі Кароля Навроцького перервати закордонну поїздку до Сенегалу. Після прибуття до Варшави президент вирушив до Конституційного трибуналу.

https://t.co/Gk4bPH1pJU — Maciej Berek (@MaciejBerek) October 31, 2026

Чому виник конфлікт

Протистояння навколо Конституційного трибуналу є частиною тривалої політичної та юридичної кризи в Польщі, яка загострилася після приходу до влади партії Право і справедливість у 2015 році.

Тоді парламентська більшість PiS почала призначати власних кандидатів до Конституційного трибуналу, щоб мати там політичний вплив. Згодом Європейський суд з прав людини та Суд Європейського Союзу дійшли висновку, що призначення трьох суддів відбулося з порушеннями, а сам трибунал перестав бути незалежним.

Після приходу до влади у 2023 році Дональд Туск пообіцяв відновити верховенство права та деполітизувати судову систему. Однак реалізувати ці плани повністю не вдалося, зокрема через президентські вето на його законодавчі ініціативи.

Чинний президент Кароль Навроцький, якого підтримує PiS, також відмовився приводити до присяги п’ятьох суддів, обраних парламентом. На початку жовтня Венеційська комісія рекомендувала Навроцькому привести цих суддів до присяги, щоб вони могли розпочати роботу.

Міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що подав п’ять клопотань щодо скасування суддівського імунітету. Чотири з них стосуються Свєнчковського, ще одне — його заступника Соханського. Їх мають притягнути до відповідальності за перешкоджання роботі новообраних суддів.

Сам Туск заявив, що його уряд діє задля відновлення верховенства права.

— Відновлення верховенства права — наш обов’язок. Після років беззаконня за часів Права і справедливості це складний, інколи болісний процес, що потребує рішучих дій. Іншого шляху немає, — написав прем’єр у соцмережах.

Водночас дії уряду критикують і деякі юристи. Зокрема, професор Марцін Матчак заявив, що усунення Свєнчковського не має достатніх правових підстав. На його думку, нинішнє протистояння може мати серйозні наслідки для верховенства права в Польщі на десятиліття вперед.

Навроцький скликає термінові парламентські консультації

Кароль Навроцький через загрозу внутрішній безпеці скликає термінові консультації за участю представників парламентських сил.

— Тієї ночі було порушено конституційний лад Республіки Польща та силою захоплено конституційний орган держави. Я консультувався з першим головою Верховного Суду Збігнєвом Капінським, який також не визнає законності дій тих, хто узурпував владу в Конституційному трибуналі, — заявив президент.

Очільник держави закликав до відновлення правового порядку.

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