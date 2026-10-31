Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели зустріч у Стамбулі, за підсумками якої домовилися продовжити роботу з відновлення та підвищення ефективності Чорноморського зернового коридору для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Значну частину перемовин присвятили пошуку шляхів розблокування Чорноморського регіону.

Про це лідери двох країн повідомили під час спільних заяв для медіа.

Зеленський і Ердоган домовилися відновлювати коридор у Чорному морі

Володимир Зеленський наголосив, що сторонам вдалося просунутися у питанні відновлення безпечного цивільного судноплавства.

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— Туреччина послідовно підтримує наш суверенітет, територіальну цілісність, кроки, які можуть захистити безпечне судноплавство в Чорному морі, відновити нормальні умови життя в Чорноморському регіоні. Ми обговорили з президентом Ердоганом деякі ідеї та пропозиції, які можуть допомогти. Ми домовилися з президентом працювати на Чорноморському зерновому коридорі, щоб він був ефективним, — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що зараз існує спільне бачення України та Туреччини щодо цього питання, а далі турецька сторона проведе відповідні перемовини з Росією. Водночас Ердоган засудив обстріли цивільних суден.

— Очевидно, що атаки на цивільні судна та кроки, які посилять ескалацію в Чорному морі, не принесуть нікому користі. Переговори між Україною та Росією, які ми організували на нашій території, продемонстрували, що дипломатія здатна приносити конкретні результати… Справедливий мир, — заявив Ердоган.

Угода про вільну торгівлю та залучення до перемовин

Окрім безпекових питань, лідери обговорили економічну співпрацю та дипломатичні формати.

Зокрема, Зеленський повідомив, що угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною вже набрала чинності. Це відкриває нові можливості для бізнесу обох країн, а в Стамбулі вже проходять зустрічі за участю представників українського бізнесу.

Президент України обговорив із Ердоганом можливість залучення Туреччини до перемовин у форматі Україна–США–РФ.

Джерело : Суспільне, Укрінформ

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