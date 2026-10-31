Досягнення домовленості про відновлення безпеки судноплавства у Чорноморському регіоні може дати потужний імпульс дипломатичним зусиллям для встановлення тривалого та справедливого миру в Україні. Для цього Анкара продовжить переговори з усіма сторонами та незабаром обговорить це питання з Росією.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Безпека судноплавства в Чорному морі та переговори з РФ

Президент Туреччини наголосив, що Анкара прагне просунути процес розблокування Чорного моря та відновлення безпеки для торговельних суден.

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— Ми продовжимо переговори зі сторонами з метою відновлення безпеки судноплавства у Чорному морі. Вірю, що досягнення домовленості також надасть імпульсу зусиллям для встановлення тривалого миру в Україні. Ми прагнемо просунути цей процес, обговоривши це питання також із Росією, — зазначив Ердоган.

Водночас президент Туреччини категорично засудив будь-які збройні напади на цивільні кораблі в акваторії моря.

— Від початку війни ми докладаємо активні зусилля для підтримання безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні. Очевидно, що атаки на цивільні судна та кроки, які посилять ескалацію в Чорному морі, нікому не принесуть користі. Для нас є абсолютно неприйнятними такі напади, — сказав він.

Переговори з РФ та територіальна цілісність України

Під час перемовин у Стамбулі значна увага приділялася активізації процесів, спрямованих на припинення війни дипломатичним шляхом. Ердоган відзначив відновлення динаміки у мирних ініціативах.

— Ми задоволені тим, що ініціативи, спрямовані на завершення війни дипломатичним шляхом, зокрема завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа, знову набрали обертів. Переговори між Україною та Росією, які ми приймали, показали, що дипломатичним шляхом можна досягти конкретних результатів, — зауважив він.

Ердоган заявив про готовність Туреччини надалі сприяти мирному врегулюванню.

— І на нинішньому етапі ми кажемо: у справедливого миру не буде переможених. Хочу наголосити, що ми готові докласти всіх можливих зусиль, щоб відкрити шлях до миру, — стверджує Ердоган.

Водночас президент Туреччини ще раз підтвердив непохитну позицію Анкари щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

У контексті двосторонніх відносин Ердоган окремо відзначив важливість набуття чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Цей крок має сприяти досягненню цільового показника двостороннього товарообігу на рівні $10 млрд.

Крім того, Ердоган висловив сподівання, що турецький бізнес, який залишається працювати в Україні, попри війну, відіграватиме ключову роль у повоєнній відбудові країни.

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