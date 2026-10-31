Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели переговори у Стамбулі. Вони обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі у форматі Україна–США–РФ, яка має відбутися у листопаді, а також можливість розширення кола учасників дипломатичного процесу.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції у Стамбулі.

Зеленський обговорив із Ердоганом тристоронню зустріч

За словами президента України, дипломатичні команди наразі активно опрацьовують деталі майбутніх перемовин за участю міжнародних партнерів.

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— Зараз готуємося до тристороннього формату. Україна, США, Росія в першій половині листопада. Ми обговорили з президентом перспективи такого формату та інші можливості: залучити Туреччину, Європу, всіх партнерів. Можливості зустрічі в Туреччині, — заявив Зеленський.

Він наголосив на необхідності послідовного тиску на країну-агресора. За його словами, міжнародна спільнота на всіх рівнях має подавати чіткі сигнали РФ про те, що альтернативи миру немає, а підтримка України з боку союзників продовжуватиметься надалі.

Приклад Олешків: деескалація можлива за умов тиску на РФ

Окремо Володимир Зеленський згадав нещодавню успішну евакуаційну місію на Херсонщині, подякувавши Реджепу Таїпу Ердогану за позицію та підтримку.

— Тим більше, цими днями відбулася гуманітарна операція в Олешках на Херсонщині. І я дякую за слова підтримки президента Ердогана. Це чітко демонструє: деескалаційні кроки можливі, коли саме Росія поставлена в умови необхідності робити відповідні кроки, — стверджує президент України.

Успішно завершилася масштабна гуманітарна операція з порятунку жителів Олешків. Завдяки встановленому режиму тиші вдалося розмінувати автошляхи, доправити необхідні гуманітарні вантажі та евакуювати людей, які тривалий час залишалися в умовах катастрофи.

Жителі міста Олешки та навколишніх населених пунктів вже успішно перетнули державний кордон України та перебувають у безпеці.

Найстаршій евакуйованій людині виповнилося 94 роки. Наймолодшій дитині, яку вдалося вивезти з окупації, трохи більше року.

Після тривалого перебування під російською окупацією мешканці Херсонщини не приховують сліз, переповнені емоціями від порятунку і усвідомлення того, що найстрашніше вже позаду.

Своїми першими почуттями у розмові з журналістом Фактів ICTV Єгором Ромахлом поділилася евакуйована Анна. Вона додала, що попереду на неї чекає зустріч із рідними та близькими, які весь цей час чекали на неї на підконтрольній Україні території.

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