Уночі проти 2 листопада в Росії зазнав кібератаки офіційний мобільний застосунок МНС РФ, через який почали надходити фейкові попередження про нібито запуск ядерних боєголовок.

Про це йдеться в заяві МНС РФ.

Злам застосунку МНС Росії: що відомо

Уночі проти 2 листопада користувачі російського застосунку МНС почали отримувати повідомлення про нібито ядерну загрозу. Аналогічні попередження з’являлися в каналах відомства та регіональних оперативних штабів у месенджерах.

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Зокрема, жителів Воронезької області попереджали про нібито запуск ядерних боєголовок у напрямку російських регіонів. Людей закликали запастися їжею на три тижні та сховатися в підвалах.

У фейковому повідомленні стверджувалося, що ядерні боєголовки нібито запущені на носіях P1-SUN. Насправді P1-SUN — назва українського FPV-дрона-перехоплювача компанії SkyFall, призначеного для боротьби з повітряними цілями.

Згодом МНС Росії підтвердило, що його мобільний застосунок зазнав масованої кібератаки, внаслідок якої поширювалася неправдива інформація.

Уранці 2 листопада у відомстві заявили, буцімто система оповіщення населення РФ функціонує у штатному режимі.

Злам мобільного додатка, стверджують у МНС Росії, не вплинув і не може впливати на роботу системи оповіщення населення. Оповіщення громадян, додають у відомстві, здійснюється через основні канали: регіональні та муніципальні системи оповіщення (сирени, гучномовці), мережі зв’язку (смс-розсилку), а також через теле- та радіомовлення. Мобільний додаток, наполягають у МНС, є лише додатковим допоміжним інформаційним сервісом.

Тим часом у МНС Росії намагаються відновити штатну роботу мобільного додатку та переконують, що ситуація перебуває під контролем.

Що відомо про злам українського застосунку Повітряна тривога

Масована кібератака на застосунок МНС Росія сталася за кілька годин після зламу українського застосунку Повітряна тривога.

Увечері 1 листопада, приблизно о 22:45, користувачі українського застосунку Повітряна тривога почали отримувати фейкові сповіщення про загрози, яких не підтверджували офіційні джерела.

Зокрема, надходили повідомлення про нібито:

запуск російської ракети Орєшнік;

хімічну та радіаційну небезпеку;

загрозу вуличних боїв у Києві.

Розробники застосунку підтвердили несанкціоноване втручання в його роботу. Через це вони тимчасово вимкнули push-сповіщення та призупинили роботу сервісу.

Команда наголосила, що застосунок не зберігає персональних даних користувачів, тому загрози витоку таких даних через цей інцидент немає. Українців також закликали не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень.

Уночі проти 2 листопада розробники повідомили про поступове відновлення роботи Повітряної тривоги. Користувачам знову стали доступні сповіщення про тривоги та інформація про жовтий і червоний рівні небезпеки на карті.

Водночас відображення повітряних цілей на карті тимчасово призупинили. Розробники також повідомили про додаткові заходи захисту застосунку від подібних атак.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій запевнили, що загальнодержавна система оповіщення продовжує працювати у штатному режимі. Сигнали про небезпеку передаються до обласних адміністрацій та вуличних систем оповіщення.

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