Російська Федерація остаточно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Цей крок означає повне припинення будь-якого незалежного міжнародного моніторингу місць утримання під вартою на території країни-агресора.

Про це йдеться в офіційній заяві Ради Європи.

РФ вийшла з Європейської конвенції проти катувань

Російська влада офіційно сповістила Раду Європи про рішення денонсувати конвенцію 30 жовтня 2025 року. Відповідно до статті 22 документа, процес виходу держави з угоди набуває чинності через рік після дати сповіщення.

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За цей час Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК) здійснив 30 візитів до Росії та обстежив понад 450 місць позбавлення волі.

Росія залишалася єдиною країною-учасницею угоди, яка систематично блокувала оприлюднення результатів перевірок. За всі роки співпраці Москва дозволила опублікувати лише чотири звіти, тоді як 10 документів, що стосувалися Чечні та Північного Кавказу (за період 2000–2017 років), залишилися засекреченими.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року ЄКЗК фіксував численні свідчення про застосування катувань та жорстокого поводження з боку російських військових та силовиків як на тимчасово окупованих українських територіях, так і в самій РФ. Однак через повну відмову російської сторони від співпраці перевірити ці факти безпосередньо на місцях виявилося неможливим.

Натомість Україна продовжує повністю сприяти роботі комітету та забезпечує абсолютну відкритість.

Реакція Ради Європи на вихід РФ із Європейської конвенції

Президент ЄКЗК Алан Мітчелл звернув увагу на фатальні наслідки цього рішення для російської пенітенціарної системи.

— Вихід Російської Федерації означає завершення моніторингового мандата ЄКЗК у цій країні. Це також означає припинення будь-якого незалежного моніторингу місць позбавлення волі на території Російської Федерації, — заявив він.

Комітет продовжить виконувати свою місію із захисту прав ув’язнених в інших 46 державах-членах Ради Європи.

Масштаби катувань у російському полоні

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони інформувало про системні знущання РФ з українців.

За даними розвідки, щонайменше 90% українських військовополонених, яких вдалося звільнити з російських таборів та катівень, зазнали різних форм насилля, катувань та нелюдського поводження.

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