У НАТО побоюються, що президент США Дональд Трамп може посилити критику Північноатлантичного блоку, вивести додаткові американські війська з Європи або скоротити фінансування після проміжних виборів до Конгресу, якщо Республіканська партія зазнає поразки.

Про це повідомляє Politico із посиланням на п’ятьох дипломатів НАТО.

Трамп може посилити тиск на НАТО після виборів у США

За словами співрозмовників Politico, європейські союзники готуються до можливого погіршення відносин зі Сполученими Штатами після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада.

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Дипломати побоюються, що в разі втрати республіканцями контролю над Конгресом Трамп матиме менше можливостей реалізовувати свою внутрішню політику. Тому він може зосередитися на зовнішньополітичних рішеннях, де президент США має ширші повноваження.

Зокрема, троє дипломатів припускають, що американський лідер може ухвалити рішення про виведення ще кількох тисяч військовослужбовців США з Європи.

Крім того, союзники не виключають скорочення американського фінансування НАТО та посилення критики європейських партнерів.

Один із високопоставлених європейських оборонних чиновників зазначив, що президенти, які втрачають політичну підтримку всередині країни, іноді намагаються компенсувати це активнішими діями на міжнародній арені.

Інший дипломат НАТО припустив, що можлива поразка республіканців може викликати різку реакцію Трампа та зробити його позицію щодо блоку жорсткішою.

У Білому домі відкинули критику політики Дональда Трампа щодо НАТО.

Помічниця прессекретаря Білого дому Олівія Вейлз заявила Politico, що американський президент зробив для блоку більше, ніж будь-хто інший.

Серед його досягнень вона назвала домовленості щодо збільшення оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП до 2035 року, посилення американської військової присутності у Гренландії та дипломатичні зусилля щодо завершення війни Росії проти України.

Водночас представниця Білого дому наголосила, що Трамп незадоволений позицією союзників, які, на його думку, недостатньо підтримали США під час війни в Ірані.

За її словами, президент продовжить відстоювати американські інтереси як усередині країни, так і на міжнародній арені.

Чому в НАТО занепокоєні позицією Трампа

Як зазначає Politico, побоювання європейських дипломатів посилюються на тлі напруженості у відносинах між США та союзниками.

Зокрема, видання згадує припинення Сполученими Штатами супутникового зв’язку Starlink для України та зближення між Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним напередодні американських виборів.

Європейські партнери також занепокоєні активізацією російських диверсійних операцій та гібридних загроз у країнах Європи.

Раніше Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США стане “містером вето” та блокуватиме законодавчі ініціативи політичних опонентів.

За даними Reuters, його адміністрація вже кілька місяців готується до можливої втрати республіканцями контролю над Конгресом.

Зокрема, команда президента опрацьовує способи реалізації внутрішньополітичних рішень без схвалення законодавців і готується до потенційних розслідувань діяльності Білого дому.

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