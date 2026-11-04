Демократи вперше за 94 роки перемагають на виборах до Сенату США в Канзасі
- У Канзасі демократ Адам Гамільтон випереджає чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла.
- Демократи не перемагали на виборах до Сенату США в Канзасі з 1932 року.
На проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада Демократична партія здобуває історичну перемогу в Канзасі, де її представники не перемагали на виборах до Сенату майже століття.
Про це повідомляє Associated Press.
Перемога демократів у Канзасі: що відомо
За попередніми результатами виборів, представник демократів Адам Гамільтон набирає 50,9% голосів виборців, тоді як чинний сенатор-республіканець Роджер Маршалл — 46,1%.
На момент оприлюднення цих даних у штаті підрахували понад 99% голосів.
Якщо результати підтвердяться, Гамільтон стане першим демократом, який переміг на виборах до Сенату США від Канзасу з 1932 року.
Нагадаємо, що на виборах 3 листопада демократи також здобули історичну перемогу в іншому традиційно республіканському штаті — Техасі.
Демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона. Це перша перемога представника Демократичної партії на сенатських виборах у штаті з 1988 року.