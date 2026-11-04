На проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада Демократична партія здобуває історичну перемогу в Канзасі, де її представники не перемагали на виборах до Сенату майже століття.

Про це повідомляє Associated Press.

Перемога демократів у Канзасі: що відомо

За попередніми результатами виборів, представник демократів Адам Гамільтон набирає 50,9% голосів виборців, тоді як чинний сенатор-республіканець Роджер Маршалл — 46,1%.

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На момент оприлюднення цих даних у штаті підрахували понад 99% голосів.

Якщо результати підтвердяться, Гамільтон стане першим демократом, який переміг на виборах до Сенату США від Канзасу з 1932 року.

Нагадаємо, що на виборах 3 листопада демократи також здобули історичну перемогу в іншому традиційно республіканському штаті — Техасі.

Демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона. Це перша перемога представника Демократичної партії на сенатських виборах у штаті з 1988 року.

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