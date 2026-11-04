За підсумками проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада 2026 року низка відомих прихильників України втрачає свої місця або завершує роботу в американському парламенті.

Про це повідомляють Радіо Свобода, CNN, а також українські журналісти Остап Яриш і Марія Ульяновська.

Хто з прихильників України залишає Конгрес США

Одним із найпомітніших політиків, які втрачають місце в Палаті представників, став республіканець Браян Фіцпатрік — співкерівник групи підтримки України в Конгресі.

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За даними Associated Press, після підрахунку 96% голосів у першому виборчому окрузі Пенсильванії демократ Боб Гарві отримав 52,7% голосів, тоді як Фіцпатрік — 47,3%.

Фіцпатрік представляв округ протягом п’яти термінів. Він підтримував допомогу Україні та був одним із республіканців, які відкрито критикували рішення Дональда Трампа щодо Росії.

Ще один відомий прихильник України, республіканець Дон Бекон, також залишає Палату представників. Він неодноразово виступав за жорсткіший підхід до Москви, навіть коли його позиція розходилася з поглядами партійного керівництва.

В інтерв’ю Радіо Свобода 3 листопада Бекон назвав російське вторгнення в Україну найважливішою кризою для вільного світу та висловив сподівання, що наступний склад Конгресу буде ще рішучішим у підтримці Києва.

Серед інших республіканців, які завершують роботу в Конгресі, — колишній лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, сенатори Том Тілліс, Джон Корнін і Білл Кессіді, а також конгресмен Майкл Маккоул. Вони в різні періоди підтримували допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії.

Український журналіст, медіарадник адвокаційної команди Razom for Ukraine Остап Яриш у своєму дописі також назвав серед республіканців, які програли вибори, конгресменів Майка Лоулера, Роба Бреснагана та Майка Карі, а також сенаторок Сюзен Коллінз і Дарлін Грем — сестру покійного сенатора Ліндсі Грема.

Окремо Яриш згадав уродженку Чернігівщини Вікторію Спартц, яка програла вибори в Індіані. На початку повномасштабного вторгнення вона активно підтримувала Україну, однак у 2024 році почала виступати проти подальшої американської допомоги, посилаючись на корупцію.

Хто замінить прихильників України в Конгресі

Попри відхід частини впливових республіканців, до Сенату США проходять політики, які також висловлювали підтримку Україні.

Як зазначає журналістка Марія Ульяновська у своєму аналізі виборів, в Огайо перемогу здобув демократ Шеррод Браун. Він раніше входив до сенатської групи підтримки України та виступав за допомогу Києву.

У Південній Кароліні перемогла демократка Енні Ендрюс, яка засуджувала російське вторгнення та заявляла про необхідність підтримувати Україну. У Північній Кароліні сенаторське місце здобув колишній губернатор Рой Купер, який у 2022 році оголосив про передання Україні військового обладнання Національною гвардією штату.

У Техасі переміг демократ Джеймс Таларіко. Він виступав за продовження американської допомоги Україні, зміцнення НАТО та стримування російської агресії. У Канзасі перемогу здобув демократ Адам Гамільтон, який критикував можливе послаблення тиску на Москву.

В Айові до Сенату проходить демократ Джош Турек, який засуджував російські атаки на Україну. У Джорджії переобрався сенатор-демократ Джон Оссофф, який загалом підтримує Київ.

Водночас у Нью-Гемпширі завершує роботу сенаторка-демократка Джин Шагін, яка відігравала важливу роль у формуванні двопартійної підтримки України. Її місце посяде демократ Кріс Паппас.

Не всі кадрові зміни будуть на користь прихильників подальшої допомоги Києву. Зокрема, в Оклахомі перемогу прогнозують республіканцю Кевіну Герну, який скептично ставиться до її продовження.

Як новий склад Конгресу може вплинути на підтримку України

За інформацією Радіо Свобода, двоє високопоставлених помічників сенаторів-республіканців із питань зовнішньої політики вважають, що результати виборів можуть посилити тиск Конгресу щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, президентське право вето Дональда Трампа та опір республіканців можуть обмежити спроби Конгресу запровадити нові санкції проти Росії або домогтися розширення військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що на проміжних виборах у США 3 листопада Демократична партія здобула значні успіхи та, за попередніми прогнозами, може отримати контроль над обома палатами Конгресу.

NBC News прогнозує демократам близько 255 місць у Палаті представників та щонайменше 51 місце в Сенаті.

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