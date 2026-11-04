Демократка Енні Ендрюз здобула перемогу на виборах до Сенату США в Південній Кароліні, перемігши республіканку Дарлін Грем, кандидатуру якої підтримував президент Дональд Трамп. Результат став одним із найгучніших сюрпризів проміжних виборів у штаті, який традиційно підтримує Республіканську партію.

Про це повідомляє The Washington Post.

Енні Ендрюз, яка за фахом є педіатринею, увійшла в історію як перша жінка, обрана сенаторкою від Південної Кароліни. Крім того, вона стала першою представницею Демократичної партії, яка здобула місце в Сенаті США від цього штату з 1998 року.

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Сама Ендрюз пояснювала своє рішення піти в політику занепокоєнням через насильство із застосуванням вогнепальної зброї, жертвами якого стають діти.

Чому кандидатка Трампа програла

Дарлін Грем отримала сенаторський мандат у липні, коли її призначили завершити термін повноважень покійного брата — сенатора, прихильника України Ліндсі Грема. Згодом Дональд Трамп підтримав її кандидатуру на висунення від республіканців для обрання на повний термін.

Однак на внутрішньопартійних виборах Грем зіткнулася із серйозною конкуренцією з боку конгресмена Ральфа Нормана. Додатковою проблемою стали її виступи під час дебатів, де вона зізналася, що національна безпека — не її сильна сторона. Це посилило сумніви виборців щодо її політичного досвіду.

Втручання Трампа у внутрішньопартійну боротьбу також викликало невдоволення частини республіканців у штаті.

Деякі консерватори вважали, що родина Гремів більше не відповідає настроям руху MAGA. Зокрема, вони критикували покійного сенатора Ліндсі Грема за надмірну поміркованість і віддаленість від консервативного електорату.

Під час одного з мітингів Трампа в липні 2023 року Ліндсі Грема зустріли гучними вигуками невдоволення. Після цього на наступних заходах президента в Південній Кароліні сенатор переважно залишався за лаштунками.

Давній республіканський політичний діяч штату Джастін Еванс, який працював над кампанією Трампа у 2024 році, назвав поразку Грем наслідком помилкової стратегії республіканців.

За його словами, консервативний штат віддав місце в Сенаті демократці через те, що партійне керівництво намагалося ухвалювати рішення замість виборців, а не разом із ними.

Що допомогло Ендрюз перемогти

Виборча кампанія в Південній Кароліні потребувала значних фінансових ресурсів. Зокрема, фонд Senate Leadership Fund вклав у підтримку республіканської кандидатки $13,5 млн протягом останніх тижнів перед голосуванням.

Водночас демократка Ендрюз зробила ставку на масштабну медійну кампанію. Її політична реклама активно з’являлася на телебаченні та білбордах. Тоді як Грем значно рідше виходила в інформаційний простір.

Важливу роль відіграв і сплеск явки серед чорношкірих виборців. Частина з них сприйняла скасування Верховним судом США окремих положень щодо захисту виборчих прав меншин як спробу республіканців обмежити політичний вплив темношкірого населення.

Ще одним напрямом критики з боку Ендрюз стали зв’язки її суперниці з великими девелоперами, які займаються будівництвом центрів обробки даних і робили пожертви на кампанію Грем.

У Південній Кароліні зростало невдоволення такими проєктами. Зокрема, місцеві жителі протестували проти будівництва комплексу вартістю майже $3 млрд поблизу Спартанбурга.

Водночас колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі в ефірі NBC News у вівторок увечері заявила, що перемога Ендрюз стала не стільки підтримкою демократки, скільки проявом антитрампівського опору всередині Республіканської партії.

Нагадаємо, що 16 жовтня Трамп зупинив запровадження санкцій проти найбільших покупців російської нафти та газу, передбачених законом, який просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Президент пояснив це рішення “національними інтересами США”.

18 вересня Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти Росії, співавторами якого є сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль.

16 вересня Палата представників Конгресу США підтримала цей законопроєкт. 7 серпня законопроєкт схвалив Сенат.

Джерело : The Washington Post

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