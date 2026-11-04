На проміжних виборах у США 3 листопада демократи перемагають в традиційно республіканському штаті Техас.

Про результати виборів повідомляє Axios та NBC News.

Демократи вперше за десятиліття перемагають у Техасі

За повідомленням ЗМІ, демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона на виборах до Сенату США від Техасу. Він стане першим демократом, обраним сенатором від цього штату з 1988 року.

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Таларіко, який раніше працював учителем і був депутатом законодавчих зборів Техасу, побудував свою кампанію навколо доступності життя, підтримки державної освіти та критики впливу великих політичних донорів. Його суперник, генеральний прокурор штату Кен Пакстон, заручився підтримкою президента Дональда Трампа.

Вибори до Сенату в Техасі стали одними з найдорожчих у країні. Для демократів перемога має особливе значення, адже республіканці десятиліттями утримували це місце, а сам Трамп на президентських виборах 2024 року переміг у штаті з перевагою майже 14 відсоткових пунктів.

Водночас демократи можуть повернути собі й посаду губернатора Техасу, яку республіканці обіймають із 1995 року.

За прогнозом NBC News, представниця Демократичної партії Джина Інохоса перемогла чинного губернатора Грега Ебботта, який обіймав посаду три терміни.

Якщо прогноз підтвердиться, Інохоса стане першою губернаторкою Техасу латиноамериканського походження та першою представницею Демократичної партії на цій посаді за понад 30 років.

Під час передвиборчої кампанії Інохоса зосередилася на фінансуванні освіти, вартості життя та розвитку центрів обробки даних, критикуючи політику Ебботта. Попри те, що чинний губернатор витратив на кампанію значно більше коштів, NBC News прогнозує перемогу його суперниці.

Нагадаємо, що за попередніми результатами проміжних виборів 3 листопада демократам прогнозують більшість в обох палатах Конгресу США.

За оцінкою NBC News, Демократична партія може отримати близько 248 місць у Палаті представників за необхідних 218. У Сенаті демократам прогнозують щонайменше 51 мандат зі 100.

У разі підтвердження прогнозів республіканці втратять контроль над обома палатами Конгресу, що може ускладнити реалізацію законодавчих ініціатив президента Дональда Трампа.