Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий визнати результати проміжних виборів до Конгресу та працювати з демократами, попри поразки республіканців.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню The New York Times.

Трамп визнає результати виборів

За словами Трампа, він розраховує на конструктивну взаємодію з демократами, які здобули успіх на проміжних виборах.

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— Ми, знаєте, з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ними. Ми, напевно, щось придумаємо, — сказав він у телефонному інтерв’ю.

Трамп пояснив поразку республіканців тим, що його імені не було у виборчих бюлетенях.

— Мене не було у виборчому списку, і через це нам не вдалося залучити достатню кількість людей на вибори, — сказав він.

Президент США також заявив, що не шкодує про рішення підтримати таких кандидатів, як сенаторка-республіканка з Південної Кароліни Дарлін Грем та генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон, які обидвоє програли вибори до Сенату.

Під час спілкування із журналістами Трамп наголосив, що не шкодує ні про що за перші два роки свого президентства, попри масштабні поразки республіканців.

— Я вважаю це найуспішнішим дворічним періодом в історії будь-якого президента, — сказав він.

За словами президента, виборців більше турбує вартість пального, ніж ситуація навколо Ірану.

— Їм не заважає Іран, але вони, мабуть, незадоволені цінами на нафту. Але я анітрохи не шкодую про це рішення. Насправді, знаєте, це було дуже мудре рішення для майбутнього країни та світу, — сказав Трамп.

Він також повідомив, що представники Демократичної партії вже зверталися до нього з пропозиціями щодо співпраці.

Джерело : NYT

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