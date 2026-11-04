На проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада 2026 року демократ українського походження Євген Віндман здобув перемогу у своєму виборчому окрузі у Вірджинії.

Про це повідомляє Associated Press.

Євген Віндман переобрався до Конгресу США: що відомо

За даними Associated Press, після підрахунку 97% голосів Євген Віндман отримав 59,70% підтримки виборців. Його суперник, республіканець Дуг А. Оллівант, набрав 37,75%.

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Таким чином, Віндман зберігає місце в Палаті представників США, де представляє Демократичну партію.

Що відомо про Євгена Віндмана

Євген Віндман народився в Києві. Коли йому було чотири роки, його родина емігрувала до Сполучених Штатів.

Він є підполковником армії США у відставці та юристом. У Палаті представників Віндман виступав на підтримку України.

Його брат-близнюк Александр Віндман — колишній офіцер американської армії, який обіймав посаду директора з питань Європи в Раді національної безпеки США.

З 2018 року Євген Віндман працював заступником юридичного радника Ради національної безпеки США. У 2020 році його звільнили з посади за президентства Дональда Трампа.

Нагадаємо, що на проміжних виборах 3 листопада Демократична партія претендує на більшість в обох палатах Конгресу США.

За прогнозом NBC News станом на ранок 4 листопада, демократи можуть отримати близько 255 місць у Палаті представників за необхідних для більшості 218.

Також Демократичній партії прогнозують щонайменше 51 місце зі 100 у Сенаті. Остаточний розподіл мандатів визначиться після завершення підрахунку голосів.

Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року.

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