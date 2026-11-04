Демократ Джей Ді Форд переміг республіканку українського походження Вікторію Спартц на проміжних виборах до Палати представників Конгресу США. Таким чином, демократам вдалося відібрати у республіканців місце в 5-му виборчому окрузі штату Індіана.

Про це повідомляє The Washington Post.

Спартц програла в Індіані

Джей Ді Форд, сенатор від Демократичної партії штату Індіана, здобув перемогу над чинною конгресвумен Вікторією Спартц. За даними Associated Press, після підрахунку 93% голосів Форд отримував 51,6%, а Спартц — 48,4%.

Зараз дивляться

Перегони за місце в Палаті представників у 5-му окрузі стали конкурентнішими ближче до завершення виборчої кампанії. Перемога демократа стала однією з несподіванок виборчого вечора, адже округ традиційно підтримував республіканців.

Зокрема, на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп переміг тут із перевагою приблизно у 17 відсоткових пунктів. А сама Спартц на попередніх виборах до Конгресу у 2024 році випередила свого суперника приблизно на 18,5 пункту.

5-й виборчий округ охоплює північні передмістя Індіанаполіса, зокрема заможні громади Кармел, Фішерс і Ноблсвілл, а також міста Мансі та Кокомо.

Що відомо про Вікторію Спартц

Вікторія Спартц народилася в українській Носівці на Чернігівщині. Вона стала першою уродженкою України, обраною до Конгресу США.

На початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Спартц підтримувала військову допомогу Україні та однією з перших серед американських політиків-республіканців засудила російську агресію. Вона також закликала до посилення санкцій проти Росії.

Однак згодом її позиція щодо підтримки Києва змінилася. Конгресвумен Спартц пропонувала українцям поступитися частиною окупованих територій та вимагати відставки президента Володимира Зеленського, щоб не втратити всю країну.

У липні 2022 року Спартц закликала ООН припинити дію зернової угоди, поки для безпеки України не нададуть кращі гарантії. Вона говорила, що необхідно відправити кораблі до Чорного моря, щоб забезпечити роботу гуманітарних коридорів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.