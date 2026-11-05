Білий дім переконаний, що будь-які спроби демократів оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу, скасувати його політичний курс або нівелювати досягнення його адміністрації зазнають невдачі.

Про це йдеться у заяві Білого дому, присвяченій політичним перспективам останніх двох років президентства Трампа.

В адміністрації президента заявили, що демократи намагатимуться повернути назад ключові рішення Трампа, однак не зможуть реалізувати цей план.

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Зокрема, серед можливих кроків демократів у Білому домі назвали відновлення політики відкритих кордонів, підвищення податків, послаблення правоохоронних органів, відмову від масових депортацій та повернення до кліматичної політики попередніх адміністрацій.

Також у заяві йдеться про можливі спроби відновити програми DEI (різноманітності, рівності та інклюзії), послабити обмеження щодо гендерно-афірмативних медичних втручань для неповнолітніх, повернути державну цензуру та збільшити федеральні витрати.

Адміністрація Трампа згадала й про можливу нову спробу оголосити президенту імпічмент. У Білому домі нагадали, що дві попередні ініціативи завершилися невдачею.

У Білому домі впевнені у провалі спроб усунути Трампа

У заяві наголошується, що американські виборці вже відкинули політичний порядок денний, який демократи можуть спробувати повернути.

Серед головних досягнень чинної адміністрації у Білому домі назвали посилення безпеки кордонів, скорочення державних програм DEI, енергетичну незалежність США та заходи із захисту дітей.

— Щоразу, коли радикальні ліві, фейкові новини та професійний клас панікерів писали некролог президента Трампа, вони помилялися. Вони помилятимуться знову, — заявили в адміністрації.

Там також наголосили, що спроби оголосити Трампу імпічмент, скасувати його політику або нівелювати досягнення його адміністрації приречені на провал.

— Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу, — підсумували у Білому домі.

Нагадаємо, ще 5 квітня 2025 року під час мітингу у Вашингтоні демократ-конгресмен Ел Грін заявив, що подасть подання про імпічмент президенту Трампу. На думку Гріна, Дональд Трамп не заслуговує обіймати посаду президента США та йому не можна довірити управління народом.

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Джерело: White House

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