Афіпський НПЗ у Росії атакували дрони: спалахнула пожежа, дим потягло до Краснодара
Уночі проти 6 листопада 2026 року Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, ймовірно, опинився під атакою безпілотників.
Про це повідомляє OSINT-спільнота Exilenova+.
Атака на Афіпський НПЗ 6 листопада: що відомо
За інформацією моніторингового каналу Exilenova+, на території Афіпського НПЗ пролунала серія вибухів, після чого виникла пожежа.
У мережі оприлюднили відео, на яких видно заграву та займання в промисловій зоні підприємства. Згодом густий дим почав поширюватися в напрямку Краснодара.
Після першої години ночі за місцевим часом у Краснодарському краї лунали сирени повітряної тривоги. Жителі регіону повідомляли про потужні вибухи.
Через загрозу безпілотників в аеропорту Краснодара тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків. Про запровадження обмежень повідомила Росавіація.
Крім того, надходили повідомлення про вибухи в сусідній Адигеї.
Станом на ранок 6 листопада губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв офіційно не підтверджував удару по Афіпському НПЗ. Масштаби пожежі та можливі пошкодження обладнання залишаються невідомими.
Афіпський НПЗ: що відомо про підприємство
Афіпський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї РФ та належить до найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії.
Його проєктна потужність перевищує 6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, які, зокрема, постачаються для потреб російської окупаційної армії.