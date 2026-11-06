Уночі проти 6 листопада 2026 року Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, ймовірно, опинився під атакою безпілотників.

Про це повідомляє OSINT-спільнота Exilenova+.

Атака на Афіпський НПЗ 6 листопада: що відомо

За інформацією моніторингового каналу Exilenova+, на території Афіпського НПЗ пролунала серія вибухів, після чого виникла пожежа.

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У мережі оприлюднили відео, на яких видно заграву та займання в промисловій зоні підприємства. Згодом густий дим почав поширюватися в напрямку Краснодара.

Після першої години ночі за місцевим часом у Краснодарському краї лунали сирени повітряної тривоги. Жителі регіону повідомляли про потужні вибухи.

Через загрозу безпілотників в аеропорту Краснодара тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків. Про запровадження обмежень повідомила Росавіація.

Крім того, надходили повідомлення про вибухи в сусідній Адигеї.

Станом на ранок 6 листопада губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв офіційно не підтверджував удару по Афіпському НПЗ. Масштаби пожежі та можливі пошкодження обладнання залишаються невідомими.

Афіпський НПЗ: що відомо про підприємство

Афіпський нафтопереробний завод розташований у Краснодарському краї РФ та належить до найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії.

Його проєктна потужність перевищує 6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, які, зокрема, постачаються для потреб російської окупаційної армії.

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