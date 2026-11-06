Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не очікує однозначного переможця у війні Росії проти України.

Про це він сказав 5 листопада в нідерландському токшоу Pauw & De Wit, повідомляє Bloomberg.

Рютте про переможця у війні Росії проти України

Під час ефіру генерального секретаря НАТО запитали, чи може хтось перемогти у війні, яку Росія розпочала проти України в лютому 2022 року.

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— Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом, — відповів Рютте.

Водночас він наголосив, що навіть після завершення війни в Україні європейським країнам необхідно зберігати пильність через потенційну російську агресію.

За словами генсека НАТО, наразі значна частина російської армії залучена до бойових дій в Україні. Однак після завершення війни ці війська залишаться, а отже, Росія й надалі становитиме загрозу для Європи.

— Російська загроза зараз не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, тому що багато з цих солдатів зайняті в Україні. Але якщо там усе закінчиться, то величезна армія існуватиме не просто так, — пояснив він.

Під час інтерв’ю Марк Рютте також висловив захоплення Володимиром Зеленським. Він розповів, що щотижня проводить консультації з українським президентом, та наголосив, що очікує завершення війни.

Крім того, генеральний секретар НАТО зазначив, що для президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна важливо підтримувати хороші відносини.

Раніше президент України провів півторагодинну розмову зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

За словами Зеленського, Україна, США та Росія готуються до тристоронніх переговорів на рівні команд, які мають відбутися менш ніж за тиждень.

Під час розмови також обговорювали потребу України в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot. Президент наголосив, що Україна готова до необхідних дипломатичних кроків і вже передала американській стороні свої пропозиції.

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