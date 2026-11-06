США спільно з Україною, НАТО та представниками Європи розробляють параметри нової архітектури безпеки, яка спиратиметься на п’ять ключових цілей та повне збереження суверенного права кожної держави на вибір власних альянсів.

Окрім того, Вашингтон готує тристоронні переговори за участю України та Росії в ОАЕ. Про це повідомив спецпредставник американського президента Джаред Кушнер у соцмережі X.

Кушнер назвав п’ять цілей європейської архітектури безпеки

За словами Кушнера, Трамп провів змістовну дискусію з низкою європейських лідерів щодо формування умов для тривалого миру після понад 30 років спроб Європи побудувати стійку безпекову рамку.

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Американська ініціатива опрацьовує п’ять основних напрямів. Серед них:

постійні безпекові консультації між усіма зацікавленими сторонами;

надійні комунікації в кризових ситуаціях для оперативного реагування;

більша військова прозорість;

взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації;

стала рамка для довгострокової європейської безпеки та стабільності.

Спецпредставник очільника Білого дому наголосив, що будь-які домовленості повинні чітко поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність кожної країни.

— Кожна країна зберігатиме повноваження над своєю власною безпекою та альянсами. І жодна країна не матиме права вето на суверенні вибори іншої. НАТО залишиться центральним елементом колективної оборони Європи. Ця ініціатива ґрунтуватиметься на наявних інституціях та зобов’язаннях, — сказав Кушнер.

Вашингтон має намір продовжувати консультації за участю України, НАТО, Європейського Союзу та європейських партнерів, а також залучати російську сторону в межах мирного процесу.

Також Кушнер підтвердив, що США скликають перші з лютого тристоронні мирні обговорення за участю України та Росії, які мають відбутися наступного тижня в Абу-Дабі (ОАЕ).

Він зазначив, що сторони залишаються інтенсивно залученими до підготовки цих консультацій. Під час зустрічі американська сторона планує тісно консультуватися з європейськими партнерами.

У разі досягнення прогресу переговорний процес прагнутимуть перевести у ширший багатосторонній формат із прямою участю європейських країн.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував підготовку масштабної угоди щодо врегулювання війни в Україні, яка вийде за межі двостороннього формату та охопить безпеку всієї Європи.

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