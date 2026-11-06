Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував масштабну угоду щодо врегулювання російсько-української війни. За його словами, майбутні домовленості можуть вийти за межі України та охопити всю Європу.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому 5 листопада.

Трамп анонсував масштабну угоду щодо України та Європи

Американський президент заявив, що США наблизилися до врегулювання війни між Росією та Україною. Водночас він не уточнив, які саме домовленості обговорюють сторони.

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— Буде угода. Це буде велика угода, яка стосуватиметься не лише України. Вона буде дуже масштабною. Вона стосуватиметься не лише України, а, можливо, навіть усієї Європи. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть задоволені, — сказав Трамп.

За його словами, нові повідомлення щодо можливих домовленостей можуть з’явитися протягом найближчих одного-двох тижнів.

Президент США також прокоментував зустріч представників України та Росії, яка відбулася 5 листопада в Білому домі. Він відзначив роль першої леді Меланії Трамп в організації зустрічі та повідомив, що спілкувався з посланцем російського диктатора Володимира Путіна, однак не зустрічався з українською делегацією.

Під час спілкування з журналістами американського президента запитали, чи порушує він у розмовах із Путіним питання російських ударів по українських цивільних.

Трамп відповів, що постійно обговорює загибель людей з обома сторонами війни.

— Я завжди порушую це питання. Але також говорю про інший бік, адже там теж убивають людей. Багато людей гине, — заявив він.

За оцінкою президента США, Росія та Україна разом втрачають близько 25 тис. людей щомісяця. Він не уточнив джерело цих даних.

Трамп висловив сподівання, що війну вдасться завершити найближчим часом.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не очікує однозначного переможця у війні Росії проти України.

В інтерв’ю нідерландському токшоу Pauw & De Wit 5 листопада він висловив думку, що такі війни зазвичай завершуються мирною угодою, яка передбачає певний компроміс.

Водночас Рютте наголосив, що навіть після завершення бойових дій Росія залишатиметься загрозою для Європи, оскільки її численна армія більше не буде залучена до війни в Україні.

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