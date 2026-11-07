Демократи в Конгресі США обговорюють підготовку нового пакета безпекової допомоги Україні на суму близько $15 млрд.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників Демократичної партії.

Новий пакет допомоги Україні на $15 млрд: що відомо

За словами співробітника Комітету Палати представників США із закордонних справ, демократи розглядають можливість виділення Україні близько $15 млрд додаткової військової допомоги.

Зараз дивляться

Після перемоги на проміжних виборах представники Демократичної партії мають отримати контроль над обома палатами Конгресу із січня 2027 року.

Вони планують використати бюджетні та наглядові повноваження, щоб збільшити підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію.

Водночас частину рішень законодавці прагнуть ухвалити ще до початку роботи нового складу Конгресу.

Зокрема, йдеться про додаткову допомогу українській енергетиці, яка регулярно зазнає російських атак.

Відповідні положення можуть включити до щорічного законопроєкту про оборонну політику США (NDAA).

Старша радниця організації Razom for Ukraine Мелінда Гарінг зазначила, що документ також може передбачати поправки щодо санкцій, розвідувальної підтримки України, постачання ракет-перехоплювачів, а також систем Starlink і Starfield.

Санкції проти Росії та контроль за Starlink

Ще одним напрямом роботи демократів стане перегляд американського санкційного законодавства щодо Росії.

За інформацією FT, у жовтні президент США Дональд Трамп скористався винятками із санкційного режиму після домовленостей із російським президентом Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки.

Демократи також хочуть посилити нагляд за роботою супутникової мережі Starlink, яку використовують українські військові.

Це питання набуло актуальності після того, як у жовтні зафіксували уповільнення роботи сервісу з невстановлених причин.

Крім того, представники Демократичної партії розглядають можливість розслідувань щодо зовнішньої політики адміністрації Трампа та бізнесових інтересів його родини.

Зокрема, увагу можуть приділити комерційній діяльності спеціальних посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За даними ЗМІ, реалізація нових ініціатив залежатиме, зокрема, від підтримки республіканців.

Навіть отримавши більшість в обох палатах Конгресу, демократи не зможуть самостійно подолати можливе президентське вето.

Для цього необхідно зібрати дві третини голосів у Палаті представників і Сенаті.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що демократи можуть спробувати схвалити нову допомогу Україні попри можливе вето президента США Дональда Трампа.

Після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року демократи зможуть визначати порядок розгляду законопроєктів в обох палатах.

Одним із пріоритетів нової більшості називають відновлення військової та фінансової допомоги Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.