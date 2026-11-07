Кремль оголосив склад російської делегації на переговори щодо завершення війни в Україні, які мають відбутися 10–11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Хто представлятиме Росію на переговорах в Абу-Дабі

За словами Пєскова, російську делегацію знову очолить радник Кремля Володимир Мединський, який уже брав участь у попередніх переговорах щодо завершення війни.

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До складу делегації також увійдуть:

Сергій Рябков — заступник міністра закордонних справ РФ. Відповідає за відносини Росії з країнами Північної та Південної Америки, питання контролю над озброєннями, нерозповсюдження та ядерної програми Ірану. Вперше долучиться до цих переговорів.

Юрій Жигарловський — заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу РФ, яке займається військовим плануванням та проведенням операцій. Також стане новим учасником переговорної групи.

Михайло Галузін — заступник міністра закордонних справ Росії, який уже брав участь у попередніх переговорах.

Ігор Костюков — начальник російської військової розвідки, який також має досвід участі в переговорах.

Отже, до російської делегації увійдуть п’ятеро представників Кремля, серед яких високопоставлені дипломати та військові.

Нагадаємо, що тристоронні переговори заплановані на 10–11 листопада 2026 року в Абу-Дабі. Сполучені Штати виступатимуть посередником між українською та російською сторонами.

За інформацією Reuters, це будуть перші переговори такого формату з лютого.

Очікується, що сторони обговорюватимуть можливості завершення російсько-української війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить альтернативи чинній переговорній групі України, склад якої він затвердив особисто.

За словами глави держави, представники української делегації щодня контактують із радниками з питань національної безпеки інших країн. Під час консультацій обговорюють дипломатичні шляхи завершення війни, гарантії безпеки та економічні питання.

Водночас Зеленський наголосив, що готовий розглянути нові кандидатури для участі в переговорному процесі, зокрема серед досвідчених політиків і дипломатів.

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