У ніч проти 7 листопада Сили оборони України завдали успішного удару береговими ракетними комплексами Нептун по підприємству російського військово-промислового комплексу АТ Протон-Електротекс у місті Орел.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ та Військово-морські сили ЗСУ.

Ураження заводу в РФ, який виготовляє деталі для Іскандерів

За даними Генштабу, українські крилаті ракети Нептун успішно влучили в ціль на території російського заводу.

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Внаслідок удару на об’єкті ВПК спалахнула масштабна пожежа, яка супроводжувалася вибухами та повторною детонацією. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

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Що відомо про АТ Протон-Електротекс та чому це важливо

АТ Протон-Електротекс — це провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів із повним виробничим циклом (від виготовлення кристалів до випуску готової продукції).

Підприємство виготовляє критично важливу електроніку для російського озброєння, зокрема, модулі для крилатих авіаційних ракет Ковер та перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 ОТРК Іскандер-М.

Ураження цього заводу має стратегічне значення, оскільки воно суттєво ускладнить і уповільнить темпи виробництва компонентів для балістичних та крилатих ракет, якими армія РФ завдає ударів по українських містах.

У ЗСУ наголосили, що Сили оборони України реалізують право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та продовжують системно підривати воєнно-економічний потенціал Росії, аби примусити до припинення збройної агресії.

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