Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін наразі вичерпав можливості подальшого постачання Україні систем Patriot.

Про це повідомляє Focus.

Німеччина більше не може передавати Україні Patriot: що відомо

За словами Бориса Пісторіуса, Німеччина вже передала Україні кілька систем протиповітряної оборони Patriot, а також ракети до них.

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Однак наразі Берлін не може продовжувати такі постачання, оскільки не має змоги оперативно поповнювати власні запаси озброєння.

— Все, що ми даємо зараз, ми поки не можемо відшкодувати; це призвело б до появи прогалин у нашій обороні, за які ми не можемо нести відповідальність. Більше зараз неможливо, — заявив Пісторіус.

Міністр наголосив, що Німеччина вже зробила все можливе в межах наявних ресурсів, тому інші держави повинні активніше долучитися до забезпечення України системами протиповітряної оборони.

— Ми не можемо зробити більше зараз, — підсумував глава німецького оборонного відомства.

За інформацією Focus, питання подальшого забезпечення України системами Patriot планують обговорити в середині листопада під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Раніше міністр оборони України Євгеній Хмара звернувся до країн формату E5 — Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії — із пропозицією розглянути передачу Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot та IRIS-T.

Натомість Київ пропонує компенсувати ці запаси майбутніми постачаннями озброєння, на які очікує Україна.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до Patriot.

В інтерв’ю ABC News глава держави наголосив, що цієї кількості недостатньо для захисту українських міст та об’єктів інфраструктури від російських ракетних атак.

За словами Зеленського, Україні потрібно в середньому 350 ракет-перехоплювачів до Patriot щомісяця.

Коментуючи обсяги американської військової допомоги, президент зазначив, що не почувається зрадженим Сполученими Штатами, однак розчарований недостатніми постачаннями.

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