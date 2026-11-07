У суботу, 7 листопада 2026 року, невідомий чоловік відкрив вогонь із автомобіля на площі Ринок Кракові (Польща).

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на поліцію Малопольського воєводства.

Стрілянина в Кракові 7 листопада: що відомо

За інформацією польських правоохоронців, стрілянина сталася близько 15:00 на площі Ринок у центрі Кракова.

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Чоловік почав стріляти з власного автомобіля. Унаслідок нападу загинули п’ятеро людей, ще близько десяти дістали поранення.

— П’ятеро людей загинули, близько десятка зазнали поранень внаслідок інциденту на площі Ринок. Злочинець був поранений офіцерами поліції, зараз його доправляють до лікарні, — повідомили в поліції Малопольського воєводства.

На місці події продовжують працювати екстрені служби.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що міністр внутрішніх справ постійно інформує його про ситуацію після трагічної стрілянини.

За словами глави польського уряду, поліція встановлює передумови та всі обставини нападу.

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Джерело: Радіо Свобода

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