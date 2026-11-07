У ніч проти 7 листопада Сили оборони України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратовській області РФ. Внаслідок атаки на території стратегічного підприємства спалахнула пожежа.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

У російському Саратові палає нафтопереробний завод

Упродовж ночі у Саратові щонайменше двічі лунала сирена повітряної тривоги. Місцеві жителі оприлюднювали у мережі відеозаписи з яскравими спалахами та гучними вибухами.

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Попередньо, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про відсутність постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки українських БпЛА.

Однак OSINT-аналітики, проаналізувавши кадри очевидців, геолокували місце пожежі. Вони встановили, що палав саме Саратовський НПЗ. Масштаби пошкоджень та завданих збитків наразі уточнюються.

Саратовський НПЗ, який належить компанії Роснефть, є одним із нафтопереробних підприємств Росії.

Проектна потужність заводу становить близько 7 млн тонн нафти на рік (станом на 2023 рік, обсяг переробки складав 4,8 млн тонн), що відповідає приблизно 2–3% усіх нафтопереробних потужностей РФ.

Підприємство виготовляє автомобільний бензин (зокрема АІ-92 та АІ-95), дизельне пальне, суднове паливо, дорожні та покрівельні бітуми, технічну сірку та інше.

Завод має військово-економічне значення, оскільки безпосередньо залучений до забезпечення паливно-мастильними матеріалами Збройних сил РФ. Особливу роль відіграє виготовлення дизельного пального, необхідного для забезпечення російської військової автомобільної та бронетехніки.

Це вже не перший випадок ураження цього об’єкта. Саратовський НПЗ раніше неодноразово потрапляв під українські удари та зупиняв роботу через пошкодження. Зокрема, одна із таких атак відбулася у вересні 2026 року.

У п’ятницю, 6 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не припиняє операцію проти російських нафтопереробних заводів. За його словами, такі дії є відповіддю на російські атаки по енергетичній інфраструктурі України.

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