Уночі проти 9 листопада безпілотники атакували Кіриші Ленінградської області Росії, де розташований нафтопереробний завод Киришинефтеоргсинтез.

Після вибухів у промисловій зоні спалахнула пожежа, а місцева влада підтвердила влучання дронів.

Про це повідомляють OSINT-канали та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

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Атака на Кіришський НПЗ 9 листопада: що відомо

Уночі проти 9 листопада жителі Ленінградської області повідомляли про серію вибухів та роботу російської протиповітряної оборони.

Зокрема, вибухи було чутно поблизу міста Кіриші, де розташований нафтопереробний завод Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ).

За повідомленнями OSINT-каналів та очевидців, безпілотники влучили в район підприємства, після чого виникла пожежа. Місцеві жителі стверджували, що займання було видно відразу в кількох місцях.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у промисловій зоні Кіришів, однак не уточнив, які саме об’єкти зазнали пошкоджень.

— Є факти влучання БпЛА у промзоні міста Кіриші. Також зафіксовано потрапляння уламків в одну з квартир у місті Кіриші, з квартири евакуйовано родину, — повідомив він.

За словами Дрозденка, російська ППО нібито збила над Ленінградською областю 93 безпілотники. На момент його заяви робота протиповітряної оборони тривала.

Що відомо про Кіришський НПЗ

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Кіриші Ленінградської області.

Підприємство належить до структури компанії Сургутнефтегаз. Його потужність становить близько 20–21 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти.

Варто зазначити, що Кіришський НПЗ уже неодноразово зазнавав атак безпілотників у 2026 році.

Зокрема, 26 березня дрони атакували підприємство. Тоді російська влада підтвердила пошкодження в промисловій зоні Кіришів.

Уже 5 травня СБУ повідомила про ураження Кіришського НПЗ та нафтоперекачувальної станції Кіриші. За даними спецслужби, було пошкоджено три установки первинної переробки нафти та резервуар із нафтопродуктами.

Ще одна атака відбулася 30 серпня 2026 року. Тоді в промисловій зоні Кіришів спалахнула масштабна пожежа. Згодом ураження НПЗ підтвердили Генеральний штаб ЗСУ та українська оборонна компанія Fire Point.

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