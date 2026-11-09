Рада директорів технологічного гіганта Nvidia оголосила про початок незалежного розслідування після появи повідомлень у ЗМІ про те, що генеральний директор компанії Дженсен Хуанг став мішенню для іноземної розвідки.

Приводом стали дані американських спецслужб щодо зв’язків топменеджера з китаянкою Еліс Хуан, яку підозрюють у шпигунстві на користь Пекіна.

Дженсен Хуанг опинився в епіцентрі шпигунського скандалу

За заявою компанії, спеціальний комітет незалежних директорів за підтримки зовнішніх експертів ретельно вивчить усю наявну інформацію.

Зараз дивляться

— Рада директорів Nvidia розпочинає незалежне розслідування у світлі нещодавніх повідомлень про те, що засновник і генеральний директор Дженсен Хуанг став мішенню для зусиль іноземної розвідки, — йдеться в офіційному повідомленні.

Водночас у компанії зазначають, що наразі не мають підстав вважати, що було скомпрометовано національну безпеку чи секрети Nvidia.

Сам Дженсен Хуанг у службовій записці для співробітників підтвердив факт подружньої невірності, хоча і не став вдаватися до деталей свого зв’язку з бізнесвумен, чия сінгапурська компанія купувала чіпи Nvidia.

— Я був невірним своїй дружині. Мої дії завдали болю їй та нашим дітям. Немає виправдання тому, що я зробив, — написав він колегам, додавши, що докладе всіх зусиль, щоб відновити втрачену довіру.

За інформацією провідних західних медіа, американські розвідувальні відомства встановили, що Еліс Хуан нібито була завербована головним розвідувальним агентством Китаю.

Зі свого боку, у Міністерстві закордонних справ КНР усі звинувачення відкинули, назвавши їх “безпідставним наклепом”.

Ситуація вже викликала занепокоєння у Вашингтоні. Високопоставлені американські політики вимагають ретельної перевірки щодо потенційних загроз національній безпеці через доступ до критичних технологій.

Водночас президент США Дональд Трамп висловив підтримку очільнику Nvidia, назвавши його “чесним хлопцем”, який виконав “дивовижну роботу для країни”.

На тлі скандалу акції Nvidia на європейських біржах продемонстрували помітне падіння, оскільки ринки занепокоїлися можливими наслідками розслідування для подальшої діяльності компанії.

Проте аналітики зазначають, що фігура Хуанга залишається ключовою для глобального ринку штучного інтелекту.

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