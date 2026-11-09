У понеділок, 9 листопада, уряд Канади ухвалив рішення про розширення санкційних обмежень проти держави-агресора. Нові заходи спрямовані на послаблення військового потенціалу Росії та зменшення її спроможності завдавати ракетних ударів по українських містах.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі канадського уряду.

Канада запроваджує нові санкції проти РФ

Відповідно до рішення уряду, санкційний список Канади проти Росії поповнили 38 організацій та 24 фізичні особи.

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Обмеження стосуються безпосередньо підприємств російського оборонно-промислового комплексу, а також суб’єктів, залучених до розробки технологій балістичних ракет та проведення кіберактивності в інтересах РФ.

Крім того, новий пакет санкцій спрямований на збільшення економічних втрат ворога. Для цього під обмеження потрапляють фінансові інструменти, зокрема, криптовалютні біржі, які РФ використовує для обходу міжнародних обмежень та підтримки власної воєнної економіки.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила про непохитність позиції країни щодо підтримки України та посилення тиску на кремлівський режим.

— Канада вживає заходів, щоб послабити здатність Путіна завдавати ракетних ударів по українських містах. Ми непохитно підтримуємо Україну та продовжуватимемо посилювати тиск на Росію, поки вона не припинить агресію та не поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України, — наголосила Ананд.

Загалом з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3,5 тис. фізичних та юридичних осіб, більш ніж 700 суден за порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а також за грубі та систематичні порушення прав людини.

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