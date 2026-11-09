У ніч проти 9 листопада Сили оборони України уразили АТ Завод імені Морозова поблизу Санкт-Петербурга в Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар по заводу під Санкт-Петербургом 9 листопада: що відомо

У ніч проти 9 листопада українські військові завдали удару по АТ Завод імені Морозова, розташованому неподалік Санкт-Петербурга.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, внаслідок ураження пошкоджено одразу три виробничі цехи підприємства.

У Силах безпілотних систем уточнили, що удар завдали в межах операції DeepStrike. Відстань від кордону України до ураженого підприємства становить понад 900 км.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Що відомо про завод імені Морозова

За даними Генштабу, підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин і компонентів ракетного палива.

Зокрема, завод розробив тверде паливо для двигунів ракетних комплексів Тополь-М.

Крім того, підприємство виготовляє та постачає твердопаливні заряди для двигунів 9Х820, які використовуються в балістичних ракетах 9М723 комплексу Іскандер-М.

У Генштабі наголошують, що ураження таких об’єктів спрямоване на послаблення можливостей Росії виробляти балістичні ракети, якими вона атакує українські міста.

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