У ніч проти 9 листопада Сили оборони України уразили АТ Завод імені Морозова поблизу Санкт-Петербурга в Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар по заводу під Санкт-Петербургом 9 листопада: що відомо

У ніч проти 9 листопада українські військові завдали удару по АТ Завод імені Морозова, розташованому неподалік Санкт-Петербурга.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, внаслідок ураження пошкоджено одразу три виробничі цехи підприємства.

У Силах безпілотних систем уточнили, що удар завдали в межах операції DeepStrike. Відстань від кордону України до ураженого підприємства становить понад 900 км.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Що відомо про завод імені Морозова

АТ Завод імені Морозова у Санкт-Петербурзі на карті

АТ Завод імені Морозова у Санкт-Петербурзі на карті

За даними Генштабу, підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин і компонентів ракетного палива.

Зокрема, завод розробив тверде паливо для двигунів ракетних комплексів Тополь-М.

Крім того, підприємство виготовляє та постачає твердопаливні заряди для двигунів 9Х820, які використовуються в балістичних ракетах 9М723 комплексу Іскандер-М.

У Генштабі наголошують, що ураження таких об’єктів спрямоване на послаблення можливостей Росії виробляти балістичні ракети, якими вона атакує українські міста.

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