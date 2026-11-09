Американський президент Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня вирушить до Китаю, де може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це Трамп заявив журналістам, передає телеканал Fox News.

Трамп їде до Китаю

За його словами, він збирається обговорити безліч тем.

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— Ну, я збираюся поїхати до Китаю. І, гадаю, одна з зустрічей відбудеться з президентом Путіним та президентом Сі. Це буде цікаво. Ми обговоримо багато питань, зокрема денуклеаризацію, але й багато іншого, — сказав Дональд Трамп.

Більше деталей про поїздку президент США не навів.

Нагадаємо, що 18 та 19 листопада у китайському місті Шеньчжень відбудеться саміт АТЕС, на якому і можуть зустрітися лідери трьох країн.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що розпочалася організаційна підготовка до тристороннього саміту Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа. Повідомлялося, що Путін хоче тристоронню зустріч, але без участі президента України Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що саміт за участю Китаю, США та РФ лише заохотить Путіна продовжувати війну проти України.

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