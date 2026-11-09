Президент США Дональд Трамп пояснив поразку республіканців на проміжних виборах до Конгресу війною з Іраном, зростанням цін на пальне й недостатнім висвітленням економічних досягнень його адміністрації.

Про це очільник Сполучених Штатів заявив в інтерв’ю програмі 60 Minutes телеканалу CBS News.

Трамп про поразку республіканців на виборах до Конгресу США

За словами американського президента, на результати проміжних виборів вплинули непопулярна серед виборців війна з Іраном та зростання вартості пального.

Зараз дивляться

— Виборцям не сподобалася війна з Іраном і стрімке зростання цін на бензин, яке вона спричинила, — сказав Трамп.

Водночас головною причиною поразки республіканців він назвав відсутність власного імені у виборчих бюлетенях.

На думку президента, частина прихильників Республіканської партії просто не прийшла на голосування.

— Думаю, вони не голосували. Справді, думаю, вони не голосували. Гадаю, у деяких випадках їм не сподобалися кандидати. І це, знаєте, їхнє право, — зазначив він.

Трамп також заявив, що економічні показники США за його президентства є феноменальними, однак адміністрації не вдалося належним чином донести свої досягнення до виборців.

— Думаю, була погана комунікація, можливо, з мого боку, але я постійно про це говорив. Тож не знаю, скільки ще я можу про це говорити, — сказав президент.

Під час інтерв’ю президент США також визнав, що імміграційна політика його адміністрації в окремих випадках була надто жорсткою.

За його словами, правоохоронці депортували не лише правопорушників, а й людей, які працювали, сплачували податки та порушили закон лише через незаконний в’їзд до країни.

— Думаю, це було надто жорстко, — визнав Трамп.

Він додав, що хотів би досягти домовленостей із демократами в Конгресі щодо імміграційної політики.

Попри політичні наслідки, Дональд Трамп заявив, що вважає правильним рішення атакувати Іран.

На його думку, американські удари послабили військовий потенціал країни та відкинули її ядерну програму на багато років назад.

На пряме запитання, чи вважає він рішення про напад правильним, Трамп відповів:

— Моя відповідь — безумовно, так.

Водночас американський президент зазначив, що не планує нового протистояння з Іраном, оскільки не бачить для цього підстав.

Дональд Трамп також прокоментував майбутні президентські вибори у США.

Він припустив, що може підтримати одного з кандидатів від Республіканської партії, однак не вважає це обов’язковим.

Серед можливих наступників президент назвав віцепрезидента США Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо та кількох сенаторів.

Крім того, Трамп повідомив про намір видати значну кількість помилувань до завершення президентського терміну.

Водночас він заявив, що не готовий помилувати деяких політичних опонентів через особисту неприязнь до них.

Нагадаємо, що, за попередніми результатами проміжних виборів 3 листопада, демократи отримують більшість в обох палатах Конгресу США.

За оцінками NBC News, Демократична партія могла отримати близько 255 місць у Палаті представників та щонайменше 51 місце у Сенаті. Остаточний розподіл мандатів на момент публікації прогнозу ще не був визначений.

Після виборів Трамп заявив, що готовий визнати їхні результати та співпрацювати з демократами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.