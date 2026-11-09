Українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі, де заплановано проведення зустрічей із міжнародними партнерами, зокрема тристоронні переговори за участі України, США та РФ.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров у понеділок, 9 листопада.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

За його словами, у вівторок і середу заплановані тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії.

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– У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представнмки НАТО і Єврокомісії. З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустрічі, – зазначив голова служби зовнішньої розвідки.

Умєров пояснив, що для України важливо підтримувати тісну взаємодію з усіма основними партнерами, узгоджувати позиції та мати спільне бачення наступних кроків у переговорному процесі.

– Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу, – зазначив він.

Рустем Умєров наголосив, що українська делегація прагне досягти довготривалого та стійкого миру, забезпечити Україні гарантовану безпеку й створити реальні умови для відновлення країни після війни.

Склад делегацій на тристоронніх переговорах

Україну на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) представлятимуть голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький та голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

Про склад української делегації Інтерфакс-Україна повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, до її складу також увійде аналітик від СЗР.

Тристоронні переговори проходитимуть в робочому форматі за посередництва США.

Серед основних питань, які планують обговорити сторони, — енергетичне перемир’я, що передбачає припинення ударів по енергетичних об’єктах і критичній інфраструктурі, безпека судноплавства в Чорному морі та функціонування зернового коридору, гуманітарні питання й обмін полоненими.

Американську сторону на переговорах представлятимуть представники президента Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер.

Російську делегацію на тристоронній зустрічі очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. За попередньою інформацією, до її складу також увійдуть помічник президента РФ Юрій Ушаков, заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Нагадаємо, 4 листопада в Брюсселі відбулася зустріч за участю представників України, Європейської комісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО.

Головними темами переговорів стали підготовка Плану процвітання України та пошук фінансування для забезпечення потреб держави у 2027 році.

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