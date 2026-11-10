Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у шантажі через його вимогу пов’язати фінансування України з переговорами про наступний довгостроковий бюджет Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

Чому Фіцо звинуватив Мерца у шантажі

У листі до голови Європейської ради Антоніо Кошти Фрідріх Мерц наголосив, що всі країни Євросоюзу мають долучитися до фінансової підтримки України.

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За його оцінками, у 2027 році Україні знадобиться додаткове фінансування для покриття дефіциту бюджету обсягом €70 млрд. Водночас очікується, що внесок Євросоюзу становитиме €45 млрд.

Мерц підкреслив, що зобов’язання всіх держав-членів ЄС допомогти Україні покрити цю потребу має стати необхідною умовою для обговорення будь-яких інших питань, особливо тих, що передбачають фінансові витрати.

Така позиція канцлера Німеччини обурила Роберта Фіцо.

— Ми мусимо відповісти на шантаж, — заявив словацький прем’єр.

Він також наголосив, що Словаччина має такі самі права під час ухвалення рішень у Євросоюзі, як і Німеччина.

— Ми маємо таке саме право вето, як і федеральний канцлер Німеччини, — додав Роберт Фіцо.

Як Мерц відповів на звинувачення Фіцо

Фрідріх Мерц відреагував на критику словацького прем’єра, наголосивши, що підтримка України є спільною відповідальністю всіх європейських держав, а не окремих членів ЄС.

За словами канцлера Німеччини, питання фінансування України на найближчі роки, зокрема в разі виникнення додаткової потреби, має бути частиною переговорів щодо наступного бюджету Євросоюзу.

— Підтримка України є спільним європейським завданням, а не завданням окремих держав-членів, — сказав Фрідріх Мерц.

Він також заявив, що розуміє внутрішньополітичні настрої в Угорщині та інших країнах, однак закликав партнерів врахувати й позицію Берліна.

Мерц нагадав, що Німеччина є найбільшим платником до бюджету ЄС і водночас робить найбільший внесок у підтримку України. Тому, на думку канцлера, принципове питання подальшого фінансування Києва європейські країни мають вирішити спільно.

Варто зауважити, що Фіцо часто критикує політику Євросоюзу щодо війни в Україні, виступає проти військової допомоги Києву та підтримує відносини з Москвою.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також заявив, що блокування бюджету ЄС може призвести до блокування коштів, передбачених для України.

Нині європейські країни ведуть переговори щодо наступного семирічного бюджету Євросоюзу, який має діяти з 2028 року.

Джерело : Reuters

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