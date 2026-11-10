Українські удари по російських нафтопереробних заводах знову спричинили дефіцит бензину та дизельного пального в низці регіонів РФ.

Про це повідомляє Reuters.

У РФ знову дефіцит пального після українських ударів по НПЗ

За даними агентства, протягом останніх двох тижнів Україна завдала ударів щонайменше по восьми великих НПЗ Росії. Унаслідок атак у низці російських регіонів знову виникли проблеми з постачанням пального.

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Зокрема, у Карелії на автозаправних станціях Роснефти запровадили обмеження на продаж бензину та дизеля. Відтепер за одну покупку водії можуть придбати не більш як 30 літрів бензину або 50 літрів дизельного пального. Водночас заправляти каністри на цих АЗС заборонили.

Перебої із забезпеченням пальним також фіксують у Бурятії, Забайкальському та Красноярському краях, а також у Нижньогородській, Архангельській і Пензенській областях.

Однією з останніх цілей українських атак став нафтопереробний завод у місті Кіріші Ленінградської області. Це підприємство є другим за потужністю НПЗ на території Росії.

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