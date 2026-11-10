Ліміти на АЗС у низці регіонів: у Росії знову дефіцит пального після ударів по НПЗ
- У низці регіонів Росії знову виникли проблеми з постачанням бензину та дизельного пального після українських ударів по нафтопереробних заводах.
- За даними Reuters, на окремих автозаправних станціях запровадили обмеження на продаж пального для водіїв.
- Агентство повідомило, які регіони зіткнулися з перебоями та які російські НПЗ нещодавно стали цілями атак.
Українські удари по російських нафтопереробних заводах знову спричинили дефіцит бензину та дизельного пального в низці регіонів РФ.
Про це повідомляє Reuters.
У РФ знову дефіцит пального після українських ударів по НПЗ
За даними агентства, протягом останніх двох тижнів Україна завдала ударів щонайменше по восьми великих НПЗ Росії. Унаслідок атак у низці російських регіонів знову виникли проблеми з постачанням пального.
Зокрема, у Карелії на автозаправних станціях Роснефти запровадили обмеження на продаж бензину та дизеля. Відтепер за одну покупку водії можуть придбати не більш як 30 літрів бензину або 50 літрів дизельного пального. Водночас заправляти каністри на цих АЗС заборонили.
Перебої із забезпеченням пальним також фіксують у Бурятії, Забайкальському та Красноярському краях, а також у Нижньогородській, Архангельській і Пензенській областях.
Однією з останніх цілей українських атак став нафтопереробний завод у місті Кіріші Ленінградської області. Це підприємство є другим за потужністю НПЗ на території Росії.