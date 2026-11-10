У вівторок, 10 листопада, державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Парижі.

Про це повідомляє вашингтонський кореспондент Алекс Рауфоглу в соцмережі X.

Зустріч Рубіо та Сибіги 10 листопада: що відомо

Згідно з офіційним розкладом, двостороння зустріч Марко Рубіо та Андрія Сибіги запланована на 08:30 за місцевим часом у Парижі або 09:30 за Києвом.

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Після цього о 10:30 за паризьким часом держсекретар США візьме участь у сесії міністрів закордонних справ G7, присвяченій стабільності на Близькому Сході.

О 12:05 заплановане спільне фотографування учасників зустрічі G7 за участs українського міністра закордонних справ.

А вже о 12:15 за місцевим часом або 13:15 за Києвом розпочнеться робочий обід глав зовнішньополітичних відомств країн G7, присвячений підтримці України.

Вашингтонський кореспондент Алекс Рауфоглу зазначив, що графік Марко Рубіо на 10 листопада передбачає окрему зустріч із главою українського МЗС та подальше обговорення підтримки України в межах G7.

За словами журналіста, ці зустрічі відбуваються на тлі окремих переговорів між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі.

На переконання Алекса Рауфоглу, графік державного секретаря США Марко Рубіо 10 листопада в Парижі ставить питання України в центр уваги.

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