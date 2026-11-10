Президент США Дональд Трамп напередодні мирних переговорів в Абу-Дабі заявив, що Вашингтон бачить зростання готовності до завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на заяву американського президента під час спілкування з журналістами в Білому домі 9 листопада.

Трамп про завершення війни в Україні

У понеділок, 9 листопада, Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що США бачать сильне прагнення до припинення війни між Росією та Україною. За його словами, обидві сторони втомилися від бойових дій.

Зараз дивляться

— Ми також бачимо дуже сильне прагнення покласти край конфлікту між Росією та Україною. Ми беремо в цьому участь, тому що я хочу, щоб люди перестали гинути, — сказав президент США.

Як пише CNBC із посиланням на Reuters, американський посадовець заявив, що Київ і Москва в неофіційних обговореннях демонструють певну гнучкість щодо територіальних питань.

Водночас високопоставлений український посадовець відкинув припущення про готовність Києва до територіальних поступок.

За його словами, будь-яке обговорення територій має відбуватися на рівні лідерів держав і супроводжуватися відповідними гарантіями безпеки.

Росія натомість продовжує вимагати передання їй усього Донбасу, включно з територіями, які російські війська не контролюють.

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада заявив, що успіхи українських військових на фронті та зростання російських втрат зміцнюють переговорні позиції України.

Нагадаємо, що українська делегація вирушила до Абу-Дабі для участі у тристоронніх переговорах за посередництва США.

Зустрічі представників України, США та Росії заплановані на 10–11 листопада. Американську сторону представлятимуть спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Головними темами переговорів мають стати гарантії безпеки для України, деескалація та гуманітарні питання.

Як раніше повідомляло видання The New York Times, переговори поновлюються після дев’ятимісячної перерви. Аналітики не очікують швидкого прориву через суттєві розбіжності між позиціями України та Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.