Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якій точці світу, навіть в Антарктиді, але не в Москві.

Про це заявив постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада.

Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

Під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 9 листопада постійний представник України Андрій Мельник заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистих переговорів із Володимиром Путіним.

Зараз дивляться

За його словами, український президент готовий провести зустріч практично в будь-якому місці світу.

Серед можливих варіантів Мельник назвав американський штат Флорида, де у грудні має відбутися саміт G20, і навіть Антарктиду.

Єдиним винятком він назвав Москву, яку українська сторона не розглядає як місце для проведення переговорів.

Під час виступу дипломат також заявив, що Путін продовжує розраховувати на можливість зламати опір України та змусити українців капітулювати.

Водночас Мельник наголосив, що Росії не вдасться досягти цієї мети.

Раніше Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним у Туреччині.

В інтерв’ю CNN Türk український президент пояснив, що вважає Туреччину прийнятним місцем для переговорів, оскільки Анкара може виступити посередником між Києвом і Москвою.

За словами Зеленського, особиста зустріч лідерів необхідна для розв’язання складних питань, щодо яких переговорним делегаціям поки не вдалося досягти домовленостей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.