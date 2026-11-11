У ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії, неподалік Санкт-Петербурга.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко та OSINT- канал ASTRA.

Атака на порт Усть-Луга 11 листопада: що відомо

За словами губернатора Ленінградської області, після атаки безпілотників зафіксовано влучання в портовій зоні Усть-Луги.

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На місці спалахнула пожежа, до гасіння якої залучили відповідні служби.

Крім того, в Усть-Лузі сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції. Інформацію про масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

Аналітики ASTRA повідомляють, що перед цим у регіоні оголошували небезпеку атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Що відомо про порт Усть-Луга

Усть-Луга — один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі. Він розташований у Фінській затоці, приблизно за 100–150 км від Санкт-Петербурга.

Порт є важливим експортним вузлом РФ. Через його термінали перевалюють нафту, нафтопродукти, вугілля, сірку, мінеральні добрива, газовий конденсат, скраплений природний газ та контейнерні вантажі.

Об’єкт має значне економічне значення для Росії, зокрема завдяки експорту енергоресурсів.

Наразі невідомо, які саме об’єкти портової інфраструктури постраждали внаслідок атаки 11 листопада.

Раніше Сили оборони України вже завдавали ударів по об’єктах у портовій зоні Усть-Луги.

Так, на початку осені, 1 вересня 2026 року, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження виробничого комплексу Новатек-Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Після удару на території підприємства також виникла пожежа.

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