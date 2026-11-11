Палата представників Конгресу США відхилила спробу оголосити імпічмент міністру оборони Пітеру Гегсету. Ініціативу пов’язували з його діями під час військових операцій США в Ірані, Ємені, Венесуелі та Карибському басейні.

Про це повідомляє NBC News.

Спроба імпічменту глави Пентагону Гегсета

Під час голосування 211 конгресменів підтримали направлення резолюції про імпічмент до профільного комітету, ще 204 виступили проти. Таким чином, ініціатива фактично втратила перспективи подальшого розгляду.

Зараз дивляться

Автором резолюції став республіканець від штату Кентуккі Томас Массі, відомий критикою як Гегсета, так і президента США Дональда Трампа. На початку цього року Трамп і глава Пентагону підтримували усунення Массі під час внутрішньопартійних праймериз.

Массі заявив, що Гегсет порушив правила ведення війни, чим завдав шкоди репутації США та поставив під загрозу американських військовослужбовців у майбутніх конфліктах.

Водночас навіть критики міністра з Республіканської партії не підтримали його усунення. На їхню думку, дії Гегсета не відповідають критеріям тяжких злочинів і проступків, необхідних для оголошення імпічменту.

Лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що демократи домагатимуться усунення Гегсета, коли наступного року отримають контроль над Конгресом.

Після голосування Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social допис на підтримку міністра оборони, водночас назвавши Массі абсолютним невдахою.

У чому звинувачували Пітера Гегсета

Резолюція Томаса Массі містила статті, які стосувалися військових операцій США та інших дій глави Пентагону.

Зокрема, Гегсету закидали:

ведення війни проти Ірану без оголошення війни, дозволу Конгресу або безпосередньої загрози Сполученим Штатам;

продовження бойових дій після того, як Палата представників і Сенат дали вказівку про виведення американських військ;

продовження війни після завершення 60-денного терміну, передбаченого Резолюцією про воєнні повноваження;

ігнорування законів, спрямованих на мінімізацію жертв серед цивільного населення;

організацію позасудових убивств підозрюваних у наркоторгівлі в Карибському морі та східній частині Тихого океану, зокрема повторних ударів по тих, хто вижив;

нагляд за виконанням наказів не рятувати людей, які вижили після корабельних аварій;

незаконне усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро з метою встановлення контролю США над нафтовими запасами країни;

використання повноважень для пониження в посаді сенатора-демократа Марка Келлі після його заяв про те, що військовослужбовці не повинні виконувати незаконні накази;

ведення незаконної війни в Ємені.

Джерело : NBC News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.