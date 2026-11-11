Кушнер і Віткофф 12 листопада вирушать до Москви на переговори з Путіним: що відомо
- Спеціальні представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер анонсували нові дипломатичні зустрічі після завершення переговорів в Абу-Дабі.
- Американська делегація планує обговорити з російською стороною питання, щодо яких Вашингтон бачить можливості для подальшого просування переговорного процесу.
- Після цього представники США мають поінформувати президента України про результати консультацій та нові пропозиції.
Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер планують відвідати Москву для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
Після цього вони вирушать до Дубліна, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив Кушнер після завершення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, передає AFP.
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним у Москві
За словами Кушнера, американська делегація розраховує досягти подальшого прогресу в окремих питаннях під час переговорів із Путіним.
Він зазначив, що Вашингтон бачить певні можливості для просування переговорного процесу й має намір їх використати.
Після візиту до Москви спецпредставники США планують провести зустріч із Зеленським у Дубліні.
Там вони поінформують українського президента про результати переговорів із російською стороною, а також обговорять нові пропозиції, які виникли під час зустрічей в Абу-Дабі.
Нагадаємо, 11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися дводенні тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії.
Заключний раунд перемовин тривав трохи менше двох годин.