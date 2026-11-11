Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер планують відвідати Москву для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Після цього вони вирушать до Дубліна, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Кушнер після завершення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, передає AFP.

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Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним у Москві

За словами Кушнера, американська делегація розраховує досягти подальшого прогресу в окремих питаннях під час переговорів із Путіним.

Він зазначив, що Вашингтон бачить певні можливості для просування переговорного процесу й має намір їх використати.

Після візиту до Москви спецпредставники США планують провести зустріч із Зеленським у Дубліні.

Там вони поінформують українського президента про результати переговорів із російською стороною, а також обговорять нові пропозиції, які виникли під час зустрічей в Абу-Дабі.

Нагадаємо, 11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися дводенні тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії.

Заключний раунд перемовин тривав трохи менше двох годин.

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