Питання війни в Україні, ймовірно, не увійде до порядку денного переговорів лідерів США, Китаю та Росії на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені наступного тижня.

Про це повідомляє South China Morning Post (SCMP) із посиланням на джерела, обізнані з підготовкою переговорів.

Питання війни в Україні у порядку денному переговорів на саміті АТЕС

За інформацією SCMP, США, Китай і Росія протягом кількох тижнів обговорюють порядок денний та протокол можливих переговорів між лідерами трьох держав на полях саміту АТЕС у Шеньчжені.

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Спочатку серед потенційних тем розглядали війну Росії проти України та денуклеаризацію Корейського півострова.

Однак, за словами джерел видання, обидва питання значною мірою зникли з обговорень під час підготовки порядку денного.

Натомість сторони зосередили увагу на темах, щодо яких можуть досягти консенсусу.

Що обговорюють США, Китай і Росія

Однією з головних тем можливих переговорів може стати використання штучного інтелекту в системах управління ядерними арсеналами.

За даними SCMP, три країни можуть обговорити спільні зобов’язання щодо контролю за застосуванням ШІ у сфері ядерного командування та управління.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня вирушить до Китаю, де може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.

За словами Трампа, серед тем можливих переговорів — денуклеаризація та інші міжнародні питання. Водночас подробиць запланованих зустрічей він не навів.

Нагадаємо, що 18–19 листопада в китайському Шеньчжені відбудеться саміт АТЕС, на полях якого можуть зустрітися лідери трьох держав.

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