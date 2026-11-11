Посли ЄС у середу, 11 листопада, погодили запровадження санкцій проти 145 фізичних та юридичних осіб, причетних до діяльності фінансової системи Росії, мережі тіньового флоту та кампаній з дезінформації.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело серед європейських дипломатів.

Посли ЄС запровадили нові санкції проти РФ

Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС затвердять ці санкційні списки на засіданні в понеділок, 16 листопада. Після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС вони набудуть чинності.

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Нові обмеження стосуються двох основних санкційних режимів: головного режиму ЄС, спрямованого на захист територіальної цілісності України, у межах якого вже запроваджено близько 4 500 санкційних обмежень, та режиму протидії гібридній діяльності.

Ще одну особу або організацію внесли до санкційного списку в межах третього режиму, спрямованого на протидію кібератакам.

За словами джерел, у межах основного санкційного режиму посли погодили внесення до списку 113 фізичних та юридичних осіб. Серед них — 50 російських банків, учасники та посередники діяльності тіньового флоту РФ, енергетичні компанії та нові представники російського бізнесу.

У межах режиму протидії гібридній діяльності до санкційного списку погодили додати 31 фізичну та юридичну особу, причетну до іноземних кампаній з маніпулювання інформацією.

Одне з джерел повідомило, що нові санкції в межах цього режиму стали відповіддю на спробу атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині. Берлін поклав відповідальність за цей інцидент на Москву.

Росія неодноразово заперечувала свою причетність до гібридної війни, диверсійних операцій у країнах НАТО або підготовки будь-якого протистояння.

Нагадаємо, у жовтні посли держав Євросоюзу домовилися розширити санкційний список, включивши до нього 743 фізичні особи та 826 компаній, які мають зв’язки з російським оборонно-промисловим комплексом.

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