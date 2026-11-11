Зеленський прибув до Дубліна: зустрінеться з Віткоффом і Кушнером
- Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти.
- Програма візиту передбачає двосторонні й багатосторонні переговори з партнерами.
Президент Володимир Зеленський прибув до Дубліна, де візьме участь у IX саміті Європейської політичної спільноти. У межах візиту заплановані переговори з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про свій приїзд глава держави повідомив у середу, 11 листопада.
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– Сьогодні та завтра заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Загалом близько 20 лідерів. Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС, – зазначив Зеленський.
За словами президента, у Дубліні запланована зустріч з американською переговорною командою у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, присвячена питанням дипломатії.
У середу вдень Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером парламенту Данії Генріком Франдсеном та очільниками всіх 12 політичних партій країни.
Нагадаємо, у середу, 11 листопада, в Абу-Дабі завершилися дводенні тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії. Заключний раунд зустрічей тривав трохи менше двох годин.
У четвер, 12 листопада, Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви, де мають зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після переговорів у Москві представники США поїдуть до Дубліна на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.