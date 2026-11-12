Стрілянина неподалік Білого дому: у Вашингтоні одна людина загинула, п’ятеро пораненіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Стрілянина сталася в районі Логан-Серкл неподалік Білого дому.
- Одна людина загинула, є поранені.
- Поліція припускає, що причиною конфлікту могла бути суперечка з об’єднанням співвласників будинку.
У Вашингтоні, неподалік від Білого дому, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на поліцію Вашингтона.
Стрілянина у Вашингтоні: що відомо
Інцидент стався в районі Логан-Серкл (Logan Circle), приблизно за 1,6 км від Білого дому. За даними правоохоронців та свідків, стрілянину почули близько 08:00 ранку в четвер.
Виконувач обов’язків начальника Департаменту столичної поліції Джеффрі Керролл повідомив, що одна людина, яка дістала вогнепальне поранення, померла.
Коли поліція прибула до багатоквартирного будинку, де перебував підозрюваний, чоловік забарикадувався в одній із квартир. Зрештою, наклав на себе руки.
За попередніми даними правоохоронців, причиною конфлікту могла стати суперечка чоловіка з об’єднанням співвласників будинку.
Що розповіли свідки про стрілянину
За інформацією джерела у правоохоронних органах, спочатку підозрюваний відкрив вогонь у фітнес-клубі, поранивши одну людину. Після цього вийшов на вулицю та продовжив стріляти. Ще одна людина дістала поранення у ліфті паркінгу. Після цього він піднявся на сьомий поверх житлового будинку та забарикадувався у квартирі.
Один зі свідків, Джеймс Спеллман, на момент стрілянини перебував у фітнес-клубі. За його словами, близько 08:00 там було приблизно 50 людей.
Він розповів, що за лічені секунди один із чоловіків упав на підлогу, а навколо нього з’явилася калюжа крові. Інший відвідувач спробував допомогти пораненому, однак той помер. Чоловік дістав поранення шиї.
Що відомо про безпекову ситуацію у Вашингтоні
У серпні 2025 року у районі Логан-Серкл група підлітків напала на колишнього співробітника Департаменту урядової ефективності та жінку, яка була з ним. Нападники намагалися викрасти їхній автомобіль.
Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про посилення федерального контролю над безпекою у Вашингтоні та направив до міста сотні військовослужбовців Національної гвардії.