У Вашингтоні, неподалік від Білого дому, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на поліцію Вашингтона.

Стрілянина у Вашингтоні: що відомо

Інцидент стався в районі Логан-Серкл (Logan Circle), приблизно за 1,6 км від Білого дому. За даними правоохоронців та свідків, стрілянину почули близько 08:00 ранку в четвер.

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Виконувач обов’язків начальника Департаменту столичної поліції Джеффрі Керролл повідомив, що одна людина, яка дістала вогнепальне поранення, померла.

Коли поліція прибула до багатоквартирного будинку, де перебував підозрюваний, чоловік забарикадувався в одній із квартир. Зрештою, наклав на себе руки.

За попередніми даними правоохоронців, причиною конфлікту могла стати суперечка чоловіка з об’єднанням співвласників будинку.

Що розповіли свідки про стрілянину

За інформацією джерела у правоохоронних органах, спочатку підозрюваний відкрив вогонь у фітнес-клубі, поранивши одну людину. Після цього вийшов на вулицю та продовжив стріляти. Ще одна людина дістала поранення у ліфті паркінгу. Після цього він піднявся на сьомий поверх житлового будинку та забарикадувався у квартирі.

Один зі свідків, Джеймс Спеллман, на момент стрілянини перебував у фітнес-клубі. За його словами, близько 08:00 там було приблизно 50 людей.

Він розповів, що за лічені секунди один із чоловіків упав на підлогу, а навколо нього з’явилася калюжа крові. Інший відвідувач спробував допомогти пораненому, однак той помер. Чоловік дістав поранення шиї.

Що відомо про безпекову ситуацію у Вашингтоні

У серпні 2025 року у районі Логан-Серкл група підлітків напала на колишнього співробітника Департаменту урядової ефективності та жінку, яка була з ним. Нападники намагалися викрасти їхній автомобіль.

Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про посилення федерального контролю над безпекою у Вашингтоні та направив до міста сотні військовослужбовців Національної гвардії.

Джерело : AP News

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