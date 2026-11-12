Україна може отримати від Чехії до 16 навчально-бойових літаків L-39 Skyfox для боротьби з російськими безпілотниками.

Про це повідомляє чеське видання iDNES.cz із посиланням на віцепрем’єр-міністра, міністра промисловості та торгівлі Чехії Карела Гавлічека.

Чехія може передати Україні 16 літаків L-39 Skyfox

Про можливе передання додаткових літаків Карел Гавлічек повідомив після зустрічі з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким у Києві.

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За його словами, домовленість щодо перших чотирьох літаків була досягнута раніше. Під час нових переговорів сторони обговорили можливість передання ще 12 бортів.

— Чотири були підтверджені ще раніше, тепер ішлося про ще 12, і попереднє підтвердження таке, що це може вдатися, — заявив Гавлічек.

Літаки L-39 Skyfox планують використовувати для боротьби з російськими безпілотниками.

До слова, під час візиту до Києва Карел Гавлічек разом із міністром енергетики України Денисом Шмигалем відкрив українсько-чеський бізнес-форум.

Сторони підписали меморандум про співпрацю в атомній, гідро- та відновлюваній енергетиці, після чого відвідали атомну електростанцію.

За словами чеського віцепрем’єра, Денис Шмигаль показав йому відеозаписи нещодавніх російських атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Гавлічек назвав ситуацію серйозною та заявив про готовність Чехії допомогти з відновленням пошкодженої системи передачі електроенергії.

Окремо сторони обговорили розширення видобутку газу чеськими компаніями в Україні.

Зокрема, компанія MND, яка вже працює у Львівській області, може отримати можливість видобувати газ в інших регіонах України. Чехія зацікавлена в отриманні відповідних ліцензій.

За даними ЗМІ, Карел Гавлічек прибув до Києва з делегацією приблизно зі 100 осіб, переважно представників бізнесу.

За інформацією чеської сторони, це наймасштабніша делегація за історію таких візитів.

До її складу увійшли представники енергетичних та оборонних компаній, зокрема STV Group — єдиного в Чехії виробника великокаліберних боєприпасів.

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