12 листопада 2026 року спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляють росЗМІ.

Віткофф і Кушнер у Москві 12 листопада: що відомо

За інформацією ТАСС, літак з американськими переговорниками приземлився в московському аеропорту Внуково.

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Там Віткоффа та Кушнера зустрів спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв.

Після прибуття кортеж із Дмитрієвим та американськими представниками виїхав з аеропорту.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков повідомляв, що зустріч американських переговорників із російським президентом запланована на першу половину дня 12 листопада.

Після переговорів у Москві Віткофф і Кушнер мають вирушити до Дубліна, де очікується їхня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що очікує від американських переговорників відповіді Москви щодо гуманітарних питань, можливого проведення зустрічі на рівні лідерів та припинення вогню.

Серед основних тем — обмін військовополоненими. За словами Зеленського, сторони обговорювали можливість обміну за формулою 1 000 на 1 000 або 1 200 на 1 200.

Також йшлося про гарантії безпеки для України та можливі формати їхнього забезпечення.

Окремо президент наголосив на необхідності зустрічі лідерів держав для обговорення питань, які переговорні команди не уповноважені вирішувати самостійно. Зокрема, це стосується територіальних питань.

Крім того, українська сторона очікує обговорення можливості загального припинення вогню, енергетичного перемир’я та припинення бойових дій на морі.

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