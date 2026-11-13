Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не допускати несподіваних рішень під час переговорів із президентом Володимиром Путіним, які очікуються наступного тижня у Китаї.

Про це він заявив у Дубліні перед неформальним самітом ЄС у п’ятницю, 13 листопада, пише Reuters.

Мерц звернувся до Трампа напередодні його зустрічі з Путіним

– Дехто тут, у Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на “другий момент Анкориджа”, – заявив Мерц.

Канцлер мав на увазі саміт Трампа і Путіна в Анкориджі (Аляска) у серпні 2025 року, який європейські лідери розглядали як потенційно переломний момент у зусиллях із припинення війни в Україні.

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– Тому я хочу чітко донести наше послання до Сполучених Штатів: будь ласка, жодних несподіванок. Продовжуйте діяти в межах “команди Європи” та “команди України”, – наголосив канцлер.

Фрідріх Мерц наполягає на тому, щоб лідери ЄС взяли на себе зобов’язання підтримувати Україну в межах переговорів щодо довгострокового бюджету Євросоюзу.

За його словами, ця пропозиція отримала широку підтримку, хоча до досягнення домовленості ще далеко.

Після зустрічей представників США та Росії в Абу-Дабі цього тижня очікується, що протягом найближчих тижнів розпочнуться предметні мирні переговори. Вперше до них долучаться європейські представники, повідомив Мерц.

Він відкинув заклики Росії зробити центральною темою переговорів архітектуру безпеки Європи, наголосивши, що відповідна система вже існує у формі НАТО.

– Майбутні обговорення мають зосередитися на одному головному питанні: у яких межах можна гарантувати безпеку України після встановлення миру? Однак спочатку ми маємо власне досягти цього миру, – наголосив німецький канцлер.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) запланований на 18–19 листопада 2026 року в китайському Шеньчжені. У заході мають взяти участь президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, 12 листопада у Москві відбулася зустріч спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорили підсумки тристоронніх переговорів в Абу-Дабі щодо врегулювання війни в Україні.

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